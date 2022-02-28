Затримано мера Куп'янська, який здав місто окупантам

Прокуратура оперативно відреагувала на дії мера Куп‘янська

Мера міста Куп'янськ Харківської області Геннадія Мацегору, який здав місто ворогу, затримано. Про це повідомили в ефірі телеканалу «Україна 24».

27 лютого Куп’янський міський голова запропонував командуванню збройних сил РФ надати підтримку та матеріальне забезпечення окупантам свого міста. Мер забезпечив загарбників транспортом, житлом, пальним та їжею.

Харківська обласна прокуратура оперативно і відповідно до закону відреагувала на дії мера Куп‘янська. Йому повідомили про підозру в посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України представником влади, а також у державній зраді.

Також стало відомо, що затримані мер Південного Брюханов, його заступник, керівник місцевого райвідділку поліції і дільничний інспектор за статтею «державна зрада».

Нагадаємо, в окупованому путінськими загарбниками Бердянську мешканці міста вийшли на мітинг за Україну.