Мера Південного, якого підозрюють у держраді, взяли під варту

Брюханов став мером у 2021 році

Очільник навмисно створював перепони для захисту міста

65-річного голову Південної міської територіальної громади Олександра Брюханова взяли під варту. Його підозрюють у державній зраді. Про це інформує Харківська обласна прокуратура.

Йому оголосили про підозру 4 березня. Зазначається, що Брюханов умисно створював перепони для захисту свого міста від агресії армії Росії.

Ще 28 лютого керівник Харківської ОДА Олег Синєгубов повідомив, що правоохоронці затримали мера Південного Олександра Брюханова, його заступника, керівника місцевого райвідділку поліції й дільничного інспектора. Їх запідозрили у держзраді.

4 березня підозрюваному обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

«Встановлено, що представник влади вчинив умисні дії щодо державної зради на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній, економічній чи інформаційній безпеці України шляхом вчинення перепон у озброєнні військових формувань задля захисту міста від військових Російської Федерації в період збройного конфлікту», – йдеться у повідомленні прокуратури Харківської області.

Олександра Брюханова обрали мером Південного під час місцевих виборів у жовтні 2021 року. Тоді він балотувався як самовисуванець.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що за здачу міста окупанту двоє мерів одержали підозру в держзраді.Як повідомлялося, затримано мера Куп'янська, який здав місто окупантам.

Як відомо, Верховна Рада пропонує довічне покарання для злочинців за держзраду і диверсію.

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