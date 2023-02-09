Попереджав кримінальників про заплановані обшуки: викрито посадовця одного із судів Одеси

Зловмисники після попередження нищили речові докази і переховувались від правосуддя

Служба безпеки запобігла масштабному витоку інформації з обмеженим доступом в одному з районних судів Одеси. У результаті комплексних заходів затримано помічника судді держустанови, який налагодив механізм продажу закритих відомостей про здійснення процесуальних заходів. Про це повідомляє пресцентр відомства.

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«За гроші він пропонував фігурантам кримінальних проваджень завчасно попереджати їх про заплановані слідчі дії правоохоронців, у тому числі проведення обшуків. Таким чином зловмисники могли знищити речові докази злочинної діяльності і переховуватись від правосуддя», – йдеться в повідмоленні.

Зазначається, що вартість «послуг» становила від 100 до 1 тис. дол. Сума залежала від важливості справи і термінів проведення процесуальних заходів. Серед основних клієнтів були учасники організованих злочинних угруповань, щодо яких тривають розслідування.

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Слідство встановило, що посадовець отримував відповідну службову інформацію після надходження до суду клопотань від правоохоронців щодо отримання санкції на проведення слідчих дій. Співробітники СБУ задокументували злочинну діяльність і затримали її організатора на спробі незаконної передачі закритих відомостей.

Наразі йому повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 369-2 Кримінального кодексу України (зловживання впливом). Зловмиснику загрожує покарання до восьми років ув’язнення з конфіскацією майна.

Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину і притягнення до відповідальності винних осіб.

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