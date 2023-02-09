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Попереджав кримінальників про заплановані обшуки: викрито посадовця одного із судів Одеси

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Попереджав кримінальників про заплановані обшуки: викрито посадовця одного із судів Одеси
СБУ

Зловмисники після попередження нищили речові докази і переховувались від правосуддя

Служба безпеки запобігла масштабному витоку інформації з обмеженим доступом в одному з районних судів Одеси. У результаті комплексних заходів затримано помічника судді держустанови, який налагодив механізм продажу закритих відомостей про здійснення процесуальних заходів. Про це повідомляє пресцентр відомства.

«За гроші він пропонував фігурантам кримінальних проваджень завчасно попереджати їх про заплановані слідчі дії правоохоронців, у тому числі проведення обшуків. Таким чином зловмисники могли знищити речові докази злочинної діяльності і переховуватись від правосуддя», – йдеться в повідмоленні.

Зазначається, що вартість «послуг» становила від 100 до 1 тис. дол. Сума залежала від важливості справи і термінів проведення процесуальних заходів. Серед основних клієнтів були учасники організованих злочинних угруповань, щодо яких тривають розслідування.

Слідство встановило, що посадовець отримував відповідну службову інформацію після надходження до суду клопотань від правоохоронців щодо отримання санкції на проведення слідчих дій. Співробітники СБУ задокументували злочинну діяльність і затримали її організатора на спробі незаконної передачі закритих відомостей.

Наразі йому повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 369-2 Кримінального кодексу України (зловживання впливом). Зловмиснику загрожує покарання до восьми років ув’язнення з конфіскацією майна.

Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину і притягнення до відповідальності винних осіб.

Раніше в Одесі затримали агента ФСБ, який шпигував заради квартири в Криму.

Теги: СБУ Одеса суд

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