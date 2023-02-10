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Депутат з ОПЗЖ отримав підозру в держзраді

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Депутат з ОПЗЖ отримав підозру в держзраді
Волошин отримав підозру на основі доказів, які зібрала контррозвідка СБУ
фото: УНІАН

Олег Волошин, депутат від ОПЗЖ, здійснював допомогу РФ та її представникам у проведенні підривної діяльності проти України

Народному депутату від забороненої в Україні ОПЗЖ Олегу Волошину повідомили про підозру у державній зраді. Про це заявили в Офісі Генпрокурора.

За даними слідства, народний депутат України IX скликання від наразі забороненої партії ОПЗЖ здійснював допомогу РФ та її представникам у проведенні підривної діяльності проти України. Серед іншого, Волошин цілеспрямовано маніпулював суспільною думкою українців в інтересах країни-агресора. Зокрема, подавав викривлену інформацію про військово-політичну та соціальну сферу нашої держави у своїх виступах та інтерв’ю. Волошин визнавав правомірними і виправдовував створення на території України самопроголошених так званих «ЛНР/ДНР».

Також народний обранець підозрюється у тому, що він заподіяв умисне легке тілесне ушкодження активісту. Слідством встановлено, що напередодні широкомасштабного вторгнення держави-агресора підозрюваний Волошин покинув територію України та на цей час перебуває в РФ.

«Ця та інша діяльність Волошина доводить, що він свідомо діяв на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній, економічній та інформаційній безпеці України», – наголосили в СБУ.

Генеральний прокурор склав повідомлення про підозру народному депутату України за ч. 1 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада).

У рамках відкритого кримінального провадження. Співробітники СБУ спільно з ДБР під процесуальним керівництвом Офісу генерального прокурора проводять слідчі дії за адресами реєстрації фігуранта та його родичів і зв’язків. Хоч Олег Волошин наразі переховується від правосуддя за кордоном, проводиться комплекс заходів, щоб притягнути нардепа до справедливої відповідальності.

Нагадаємо, що нещодавно було затримано депутата ОПЗЖ, який працював на російську розвідку. З жовтня минулого року зрадник збирав розвіддані про дислокацію підрозділів Сил оборони на території Бахмутського району.

 

 

Теги: депутат слідство державна зрада зрада

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