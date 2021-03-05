Прикордонники не допустили вивезення в Росію корабельного обладнання

Прикордонники виявили приховані предмети подвійного призначення, які використовуються для систем зв’язку та навігації

Обладнання намагалися провезти через окупований Крим

Українські прикордонники заблокували незаконне вивезення корабельного обладнання до РФ через окупований Крим.

Про це повідомляє пресцентр Держприкордонслужби.

Зазначається, що до контрольного пункту в’їзду-виїзду «Каланчак» мікроавтобусом прибули громадяни, які прямували до тимчасово окупованого Криму.

Під час проходження контролю було виявилено предмети подвійного призначення, які використовуються для систем зв’язку та навігації.

У ході обшуків за місцем проживання учасників протиправної діяльності у Миколаївській і Херсонській областях виявлено корабельні агрегати різного призначення.

У межах кримінального провадження за ст. 333 КК України тривають слідчі дії.

До слова, на Волині прикордонники затримали вантажівку з валютою та золотом.