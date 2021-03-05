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    Прикордонники не допустили вивезення в Росію корабельного обладнання

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    Прикордонники виявили приховані предмети подвійного призначення, які використовуються для систем зв&rsquo;язку та навігації - Прикордонники не допустили вивезення в Росію корабельного обладнання

    Прикордонники виявили приховані предмети подвійного призначення, які використовуються для систем зв’язку та навігації

    Фото: Держприкордонслужба

    Обладнання намагалися провезти через окупований Крим

    Українські прикордонники заблокували незаконне вивезення корабельного обладнання до РФ через окупований Крим.

    Про це повідомляє пресцентр Держприкордонслужби.

    Зазначається, що до контрольного пункту в’їзду-виїзду «Каланчак» мікроавтобусом прибули громадяни, які прямували до тимчасово окупованого Криму.

    Під час проходження контролю було виявилено предмети подвійного призначення, які використовуються для систем зв’язку та навігації.

    У ході обшуків за місцем проживання учасників протиправної діяльності у Миколаївській і Херсонській областях виявлено корабельні агрегати різного призначення.

    У межах кримінального провадження за ст. 333 КК України тривають слідчі дії.

    До слова, на Волині прикордонники затримали вантажівку з валютою та золотом.

    Теги: прикордонники Крим Росія контрабанда військова техніка
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