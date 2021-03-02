СБУ завадила вивезенню до ЄС предметів старовини майже на $1 млн (фото)

Контрабандисти переправляли товар іноземним замовникам через сервіси міжнародного поштового зв’язку

Служба безпеки України вилучила в контрабандистів колекцію предметів старовини майже на $1 мільйон. Серед культурних цінностей виявили зброю, обладунки, монети та різноманітні предмети побуту, які збиралися вивезти до Євросоюзу.

Про це повідомили в пресцентрі СБУ.

Серед іншого, правоохоронці вилучили в контрабандистів понад два десятки предметів холодної зброї різних періодів (зокрема античного), старовинні обладунки, золоті та срібні монети часів Київської Русі та 1800-1900-х років, а також численні старовинні предмети побуту.

Наразі всі вилучені предмети передали на експертизу. Після завершення досудового розслідування культурні цінності планують передати до музейного фонду України.

За попередніми даними слідства, контрабандисти переправляли товар іноземним замовникам через сервіси міжнародного поштового зв’язку.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 15 та ч. 1 ст. 201 (контрабанда) Кримінального кодексу України та розв'язують питання щодо повідомлення про підозру ділкам.

Санкції цих статей передбачають позбавлення волі на строк від трьох до семи років.

Нагадаємо, СБУ викрила двох дипломатів на масштабній контрабанді золота, грошей і тютюну.

Вже відомо, що очільник МЗС Дмитро Кулеба відкликав з посольства у Польщі двох дипломатів, яких підозрюють в контрабанді.