На Одещині СБУ викрила підпільне виробництво алкоголю та цигарок

Правоохоронці переконані, що цигарки та алкоголь «маскували» під вироби відомих марок

ід час обшуків правоохоронці виявили каністри зі спиртом, пляшки, етикетки підготовлений до продажу «товар»

Служба безпеки України викрила на Одещині виробництво і збут оптових партій контрафактної підакцизної продукції. У Волинській області заблокувано канал незаконного переправлення тютюнових виробів до ЄС.

Вилучену продукцію фігуранти справи передавали на продаж під виглядом відомих марок, повідомили в пресслужбі Служби безпеки регіону.

За версією слідства, незаконне виробництво налагодила група мешканців Роздільнянського району, що на Одещині. Підпільні цехи вони облаштували у власних домівках, додали в СБУ.

Правоохоронці переконані, що цигарки та алкоголь «маскували» під вироби відомих марок та продавали на території регіону. Щомісячно підозрювані нібито виготовляли контрафактної продукції на суму до 3 мільйонів гривень, розповіли у пресслужбі.

Під час обшуків правоохоронці виявили каністри зі спиртом, пляшки, етикетки підготовлений до продажу «товар». Крім того працівники СБУ вилучили понад 15 тисяч пачок тютюнових виробів.

Нагадаємо, правоохоронці з початку року вилучили 165 тонн нелегального алкоголю.