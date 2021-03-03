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    На Одещині СБУ викрила підпільне виробництво алкоголю та цигарок

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    Правоохоронці переконані, що цигарки та алкоголь &laquo;маскували&raquo; під вироби відомих марок&nbsp; - На Одещині СБУ викрила підпільне виробництво алкоголю та цигарок
    Правоохоронці переконані, що цигарки та алкоголь «маскували» під вироби відомих марок 
    фото: Facebook

    ід час обшуків правоохоронці виявили каністри зі спиртом, пляшки, етикетки підготовлений до продажу «товар»

    Служба безпеки України викрила на Одещині виробництво і збут оптових партій контрафактної підакцизної продукції. У Волинській області заблокувано канал незаконного переправлення тютюнових виробів до ЄС.

    Вилучену продукцію фігуранти справи передавали на продаж під виглядом відомих марок, повідомили в пресслужбі Служби безпеки регіону.

    За версією слідства, незаконне виробництво налагодила група мешканців Роздільнянського району, що на Одещині. Підпільні цехи вони облаштували у власних домівках, додали в СБУ.

    Правоохоронці переконані, що цигарки та алкоголь «маскували» під вироби відомих марок та продавали на території регіону. Щомісячно підозрювані нібито виготовляли контрафактної продукції на суму до 3 мільйонів гривень, розповіли у пресслужбі.

    Під час обшуків правоохоронці виявили каністри зі спиртом, пляшки, етикетки підготовлений до продажу «товар». Крім того працівники СБУ вилучили понад 15 тисяч пачок тютюнових виробів.

    Нагадаємо, правоохоронці з початку року вилучили 165 тонн нелегального алкоголю.

    Теги: контрабанда алкоголь Одещина
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