На Одещині СБУ викрила підпільне виробництво алкоголю та цигарок
ід час обшуків правоохоронці виявили каністри зі спиртом, пляшки, етикетки підготовлений до продажу «товар»
Служба безпеки України викрила на Одещині виробництво і збут оптових партій контрафактної підакцизної продукції. У Волинській області заблокувано канал незаконного переправлення тютюнових виробів до ЄС.
Вилучену продукцію фігуранти справи передавали на продаж під виглядом відомих марок, повідомили в пресслужбі Служби безпеки регіону.
За версією слідства, незаконне виробництво налагодила група мешканців Роздільнянського району, що на Одещині. Підпільні цехи вони облаштували у власних домівках, додали в СБУ.
Правоохоронці переконані, що цигарки та алкоголь «маскували» під вироби відомих марок та продавали на території регіону. Щомісячно підозрювані нібито виготовляли контрафактної продукції на суму до 3 мільйонів гривень, розповіли у пресслужбі.
Під час обшуків правоохоронці виявили каністри зі спиртом, пляшки, етикетки підготовлений до продажу «товар». Крім того працівники СБУ вилучили понад 15 тисяч пачок тютюнових виробів.
Нагадаємо, правоохоронці з початку року вилучили 165 тонн нелегального алкоголю.