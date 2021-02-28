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    На Волині прикордонники затримали вантажівку з валютою та золотом

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    Прикордонники затримали вантажівку з валютою та золотом - На Волині прикордонники затримали вантажівку з валютою та золотом
    Прикордонники затримали вантажівку з валютою та золотом

    Автомобіль їхав в Польщу

    У пункті пропуску «Ягодин» в неділю затримали вантажівку з валютою та золотом.

    Про це повідомила пресслужба Держмитслужби України.

    «Щойно на митному посту «Ягодин» Волинської митниці Держмитслужби представники ДБР у співпраці з іншими правоохоронними органами затримали вантажний транспортний засіб, який намагався перевезти до Євросоюзу велику кількість валюти, золота інших матеріальних цінностей», – йдеться в повідомленні.

    Проводяться слідчі дії.

    «Ягодин» – пункт пропуску через державний кордон України на кордоні з Польщею. Він розташований в Любомльскому районі Волинської області біля села Старовойтове.

    Теги: прикордонники Волинська область автомобіль кордон
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