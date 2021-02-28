На Волині прикордонники затримали вантажівку з валютою та золотом
Автомобіль їхав в Польщу
У пункті пропуску «Ягодин» в неділю затримали вантажівку з валютою та золотом.
Про це повідомила пресслужба Держмитслужби України.
«Щойно на митному посту «Ягодин» Волинської митниці Держмитслужби представники ДБР у співпраці з іншими правоохоронними органами затримали вантажний транспортний засіб, який намагався перевезти до Євросоюзу велику кількість валюти, золота інших матеріальних цінностей», – йдеться в повідомленні.
Проводяться слідчі дії.
«Ягодин» – пункт пропуску через державний кордон України на кордоні з Польщею. Він розташований в Любомльскому районі Волинської області біля села Старовойтове.