На Волині прикордонники затримали вантажівку з валютою та золотом

Прикордонники затримали вантажівку з валютою та золотом

Автомобіль їхав в Польщу

У пункті пропуску «Ягодин» в неділю затримали вантажівку з валютою та золотом.

Про це повідомила пресслужба Держмитслужби України.

«Щойно на митному посту «Ягодин» Волинської митниці Держмитслужби представники ДБР у співпраці з іншими правоохоронними органами затримали вантажний транспортний засіб, який намагався перевезти до Євросоюзу велику кількість валюти, золота інших матеріальних цінностей», – йдеться в повідомленні.

Проводяться слідчі дії.

«Ягодин» – пункт пропуску через державний кордон України на кордоні з Польщею. Він розташований в Любомльскому районі Волинської області біля села Старовойтове.