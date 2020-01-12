Прикордонники завадили переміщенню до РФ партії товарів



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Серед них були товари народного споживання і продукти харчування

На Харківщині прикордонний наряд виявив чоловіка без документів в автівці – він незаконно намагався перевезти до Росії товари різного призначення.

Про це повідомляє пресслужба ДПСУ.

Відомо, що під час огляду транспортного засобу правоохоронці виявили в машині тюки та ящики з товарами народного споживання.

Згодом, в ході подальшої перевірки ділянки кордону, військовослужбовці загону виявили поблизу ще одні пакунки з товарами.

Зазначається, що загалом правоохоронці запобігли незаконному переміщенню через кордон 29 тюків та 19 ящиків з товарами, серед яких були і продукти харчування.

Товари співробітники ДПСУ вже передали правоохоронним органам.

Наразі тривають заходи щодо встановлення інших осіб, які можливо причетні до протиправної діяльності, зловмисника затримали.