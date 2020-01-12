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    Кримінал

    Прикордонники завадили переміщенню до РФ партії товарів

    • Розсилка
    Прикордонники завадили переміщенню до РФ партії товарів

    Серед них були товари народного споживання і продукти харчування

    На Харківщині прикордонний наряд виявив чоловіка без документів в автівці – він незаконно намагався перевезти до Росії товари різного призначення.

    Про це повідомляє пресслужба ДПСУ.

    Відомо, що під час огляду транспортного засобу правоохоронці виявили в машині тюки та ящики з товарами народного споживання.

    Згодом, в ході подальшої перевірки ділянки кордону, військовослужбовці загону виявили поблизу ще одні пакунки з товарами.

    Зазначається, що загалом правоохоронці запобігли незаконному переміщенню через кордон 29 тюків та 19 ящиків з товарами, серед яких були і продукти харчування.

    Товари співробітники ДПСУ вже передали правоохоронним органам.

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    Прикордонники завадили переміщенню до РФ партії товарів
    Прикордонники завадили переміщенню до РФ партії товарів
    Прикордонники завадили переміщенню до РФ партії товарів

    Наразі тривають заходи щодо встановлення інших осіб, які можливо причетні до протиправної діяльності, зловмисника затримали.

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