МЗС Ірану направило Євросоюзу лист щодо катастрофи літака МАУ

У Євросоюзі наполягають, що «слід вжити всіх заходів для того, щоб така катастрофа більше не повторилася»

Високий представник ЄС із закордонних справ Жозеп Боррель отримав лист від голови МЗС Ірану Джавада Заріфа про катастрофу українського пасажирського літака.

Про це він написав у Twitter.

«Отримав лист від Джавада Заріфа про рейс PS752. Важливо, що Іран пролив світло на цю трагічну подію і пообіцяв провести повне і належне розслідування», - написав Боррель.

За його словами, «слід вжити всіх заходів для того, щоб така катастрофа більше не повторилася». Також дипломат висловив співчуття тим, хто втратив своїх близьких.

Received a letter from @JZarif on Flight PS752. Important Iran shed light on this tragic event and promised full & proper investigation. All steps need to be taken for such a catastrophe never to happen again. My condolences go to those who lost their loved ones. #IranPlaneCrash https://t.co/JKgTXpF0hH