У Нацбанку пояснили причини уповільнення інфляції в 2019 році



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Регулятор і надалі буде спрямовувати свою монетарну політику на підтримку інфляційної цілі, встановленій на рівні 5%

Ключовим чинником суттєвого уповільнення зростання споживчих цін у 2019 році було зміцнення обмінного курсі гривні.

Про це повідомляє пресслужба Національного банку.

«Споживча інфляція сповільнилася з 9,8% у 2018 році до 4,1% у 2019 році, за даними Держстату. Ключовим чинником суттєвого уповільнення зростання споживчих цін було зміцнення обмінного курсі гривні», – йдеться у повідомленні.

Зміцнення національної валюти, наголошують у НБУ, відбувалося з огляду на високий інтерес інвесторів до гривневих фінансових інструментів, ураховуючи їхню привабливу дохідність на тлі тривалого періоду макроекономічної стабільності, а також загальне зростання продуктивності української економіки.

Зниження інфляційного тиску також підтримувалося загальним зниженням світових цін на енергоносії, які Україна імпортує, та послабленням тиску з боку пропозиції продуктів харчування. Водночас поступово покращувалися інфляційні очікування населення, фінансових аналітиків, бізнесу та банків.

Разом ці фактори переважили вплив швидшого, ніж очікувалося, зростання споживчого попиту та заробітних плат. Сповільнення інфляції виявилося суттєвішим, ніж передбачалося в прогнозах НБУ, які оприлюднювалися в Інфляційних звітах упродовж 2019 року (6,3% на кінець року), а також у оцінках інших експертних організацій.

Базова інфляція за підсумками 2019 року уповільнилася до 3,9% порівняно з 8,7% у 2018 році.

Знизилися ціни на непродовольчі товари, які переважно представлені імпортованою продукцією або мають високу частку імпорту в собівартості. Зокрема, за рік подешевшали автомобілі, одяг та взуття, побутова техніка та електроніка. Також завдяки курсовому чиннику несуттєвим було підвищення цін на меблі, товари особистого догляду, побутову хімію та фармацевтичну продукцію. Помірно подорожчала більшість продуктів харчування з високим ступенем обробки: макаронні і кондитерські вироби, м’ясні та молочні продукти, чай, соки. А ціни на рис, оливкову та соняшникову олію були навіть нижчими, ніж у 2018 році, адже значна частина цих товарів є суттєво залежною від імпорту та цін на зовнішніх ринках.

Водночас досить високими темпами зростала вартість послуг, насамперед унаслідок збереження стійкого споживчого попиту та підвищення витрат бізнесу, зокрема на оплату праці. Найсуттєвіше подорожчали фінансові і нотаріальні послуги, кабельне телебачення, освіта, мобільний зв’язок, послуги перукарень, готелів, медичних установ. Водночас зміцнення гривні сприяло меншим темпам зростання цін на послуги, які мають тіснішу прив’язку до курсу: оренду житла, кінотеатри та Інтернет, ресторани та кафе, стоматологічні і туристичні послуги.

Зростання цін на сирі продукти харчування у 2019 році було помірним і становило 3,9% (у минулому році – 3,3%). Завдяки гарним показникам урожаю знизилися ціни на більшість овочів (крім картоплі): капусту, моркву, цибулю, помідори, баклажани, перець, буряк. Несуттєво зросли ціни на яловичину та свинину, а курятина була навіть дешевшою, ніж рік тому внаслідок перевищення виробництва над попитом. Високими темпами зростали ціни лише на окремі продукти, зокрема на яблука, картоплю і гречку, через менший урожай цього року.

Зростання цін і тарифів, що регулюються адміністративно, знизилося з 18,0% у 2018 році до 8,6%. Завдяки зниженню цін на європейських ринках істотно знизилися ціни на природний газ для населення. Помірними темпами зростали ціни на алкогольні напої, холодну воду та каналізацію, а вартість електроенергії за рік не змінилася. Водночас досить високими темпами зростали ціни на тютюнові вироби внаслідок подальшого приведення акцизів на ці товари до європейських рівнів.

Ціни на паливо знизилися на 8,2% (у 2018 році вони демонстрували зростання на 9,1%) внаслідок як міцнішого курсу гривні, так і загального зниження світових цін на енергоносії.

У Національному банку підкреслюють, що регулятор і надалі буде спрямовувати свою монетарну політику на підтримку інфляційної цілі, встановленій на рівні 5% із допустимим діапазоном коливань в 1 в.п. Низький рівень інфляції, впевнені у НБУ, створюватиме умови для стійкого економічного зростання, дедоларизації економіки та здешевлення кредитних ресурсів для бізнесу та населення.

Нагадаємо, вже цього року облікова ставка може знизитися до 8%.

Як повідомлялося, Нацбанк дозволить міняти валюту онлайн у всіх фінансових установах.