Прокуратура Криму оголосила про підозру 25 особам за переслідування Чийгоза



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Заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Ахтем Чийгоз Фото: Главком

Чийгоза переслідували за нібито організацію масових заворушень під час мітингу 26 лютого 2014 року біля будівлі Верховної Ради Криму

Прокуратура Автономної Респубубліки Крим оголосила про підозру 25 особам, які незаконно переслідували заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Ахтема Чийгоза.

Про це заявив прокурор Ігор Поночовний під час міжнародного форуму Age of Crimea 26 лютого.

Чийгоза переслідували за нібито організацію масових заворушень під час мітингу 26 лютого 2014 року біля будівлі Верховної Ради Криму.

«Всі вони порушили норми міжнародного гуманітарного права, оскільки, реалізуючи політику держави-окупанта, спрямовану на переслідування проукраїнського населення в Криму, розуміючи, що на території півострова діють виключно норми українського законодавства, незаконно застосовуючи законодавство Росії, засудили до позбавлення волі одного з керівників Меджлісу кримськотатарського народу», - зазначив прокурор.

Нагадаємо, двом «прокурорам» Криму повідомили про підозру у державній зраді.

До слова, вчора у Києві під посольством Росії відбулася акція «Шість років окупації Криму – шість вимог до агресора». Активісти, зокрема, закидали посольство РФ у Києві личаками.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський підписав указ про встановлення 26 лютого Днем опору окупації Автономної Республіки Крим та міста Севастополя.

26 лютого 2014 року в місті Сімферополі відбувся мітинг на підтримку територіальної цілісності України за участю кримських татар, українців і представників інших національностей.

До слова, Верховна Рада України офіційно оголосила початком тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією 20 лютого 2014 року. 7 жовтня 2015 року президент України Петро Порошенко підписав відповідний закон.

Міжнародні організації визнали окупацію і анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили низку економічних санкцій.