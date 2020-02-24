У Нацраді пояснили, чому держава повинна фінансувати приватний кримськотатарський телеканал



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У Нацраді стверджують, що ATR зі старту роботи порівняно з іншими мовниками вже перебуває у нерівних умовах

«Аудиторія ATR – у Криму, його рекламодавці там», - пояснює Сергій Костинський

Член Нацради з телебачення і радіомовлення Сергій Костинський не погоджується з позицією про те, що державне фінансування кримськотатарського телеканалу ATR ставить його в нерівні умови з іншими приватними каналами.

Таку думку Костинський висловив в інтерв’ю «Главкому».

«А чи створюють інші контент для людей, які мешкають у Криму? ATR зі старту роботи порівняно з іншими мовниками вже перебуває у нерівних умовах. Наприклад, телеканал «Інтер» працює на всю територію України, може збирати рекламу на всій території України, це загальнонаціональний телеканал. ATR – це кримський телеканал. І я хочу запитати, як кримський мовник, який орієнтується на кримську аудиторію, може збирати рекламу на материковій частині України? Його аудиторія – у Криму, його рекламодавці там. І так завжди було до 2014 року», - заявив член Нацради.

За його словами, політика нашої держави має полягати в тому, щоб підтримувати усіх місцевих маленьких мовників, незалежно від форми власності, які працюють на аудиторію, що перебуває на окупованих територіях.

«Загалом, у кримських татар немає інших телеканалів, окрім ATR, для них телебачення є однією з форм збереження своєї культури, ідентичності. Знищити телеканал, означає, знищити ще один культурний майданчик, завдяки якому кримськотатарський народ продовжує існувати в нових поколіннях. Росія зі свого боку створила такий телеканал як «Миллет», наприклад. Він мовить на всій території Криму та має фінансову підтримку з боку окупаційної влади. Цей телеканал робить із кримських татар «російських татар», - зазначив Костинський.

Представник регулятора також вважає, що потрібно підтримувати «Чорноморську телерадіокомпанію», яка першою з кримських медіа переїхала на континентальну частину України з окупованої території, і працює нині у Києві.

«Потрібно підтримувати радіо «Крим. Реалії», луганські, донецькі, кримські радіостанції. Усіх, хто працює на окуповану територію. Звісно, якщо нашій державі байдуже на тимчасово окуповані території, можна взагалі нікого не підтримувати», - сказав член Нацради з телебачення і радіомовлення.

Також Костинський пояснив, чому «UA:Крим» не задовольняє інформаційні потреби мешканців Криму.

«Цей канал орієнтується на широку кримську аудиторію. У Криму живуть представники понад 115 національностей. Але кримськотатарського телеканалу, який мовить переважно кримськотатарською мовою у системі Суспільного мовлення немає. Я би хотів, щоб у нас був і «UA:Крим» з українською мовою в ефірі, і UA:Qırım з кримськотатарською, бо кримські татари є корінним народом України», - резюмував він.

Нагадаємо, минулого тижня Асоціація польських журналістів висловила солідарність і підтримку кримськотатарському телеканалу ATR та колегам, які там працюють.

У січні стало відомо, що кримськотатарський телеканал ATR на межі закриття: через недофінансування на каналі скорочено 45% колективу, скорочені випуски новин й припинені прямі ефіри.

АTR отримує фінансову підтримку з державного бюджету з 2016 року за рахунок бюджетної програми розселення і облаштування кримських татар та осіб інших національностей, які були депортовані з території України.

До слова, у Нацраді визнали: якщо кодують українські канали, люди дивляться російські.