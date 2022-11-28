Отримав підозру російський сержант, який катував українців (фото)

Підозрюваний у лютому-березні 2022 року під час тимчасової окупації Київщини погрожував убивством колишнім учасникам АТО.

За процесуального керівництва ювенальних прокурорів Київської обласної прокуратури встановлено та повідомлено про підозру сержанту 83 окремої гвардійської десантно-штурмової бригади міноборони РФ за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 КК України).

За даними слідства, підозрюваний у лютому-березні 2022 року під час тимчасової окупації села Катюжанка Вишгородського району проводив обшуки будівель в населеному пункті. Озброєний окупант незаконно затримав двох чоловіків – колишніх учасників АТО. Він погрожував їм вбивством і вимагав повідомити інформацію про розташування позицій ЗСУ. Також його цікавило місце перебування учасників АТО, працівників правоохоронних органів та проукраїнськи налаштованих громадян.

Військовослужбовець РФ змусив чоловіків спуститися до підвалу місцевої школи, на території якої розташовувалося катівня. Там впродовж декількох днів продовжувався незаконний допит потерпілих з метою одержання інформації. Їх отримали без їжі й води, погрожували розстрілом, били та катували.

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від десяти до п'ятнадцяти років або довічно.

Нагадаємо, капітан російського судна, який крав збіжжя з України, отримав підозру.

Раніше підозру отримав пособник окупантів, який допомагав ФСБ втікати з Херсонщини.

Також СБУ повідомила про підозру у державній зраді ексміністру освіти Табачнику.