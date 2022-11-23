Обшуки у церквах Московського патріархату: знайдено підозрілих росіян та мільйони готівки

Підозрілі особи, що перебували на території церков МП, мали фальшиві документи

Напередодні, 22 листопада, Служба безпеки України проводила контррозвідувальні (безпекові) заходи, які проводила на територіях Свято-Успенської Києво-Печерської лаври у Києві, Корецького Свято-Троїцького монастиря та у приміщеннях Сарненсько-Поліської єпархії УПЦ на Рівненщині. Про це повідомила пресслужба установи.

Як з'ясувалося в ході перевірки, на території Києво-Печерської Лаври перебував 32-річний громадянин України. Він може бути причетний до протиправної діяльності в нашій країні проросійського інформаційного агентства «Антван». При цьому він є довіреною особою власника однойменної російської компанії «Antvan Group» – громадянина РФ Орлова О.В., який володів в Україні низкою земельних ділянок і закладів громадського харчування. Наразі це майно заарештовано у межах кримінального провадження.

Як раніше повідомлялося, влітку Бюро економічної безпеки виявило майно на 400 млн грн, яке через офшори нібито належить російському бізнесменові. Йдеться про ресторатора Олександра Орлова. Сам Орлов тоді стверджував, що нічим не володіє в Україні.

Росіянин Олександр Орлов вважається одним із найуспішніших рестораторів у країнах СНД, його холдинг налічує понад 100 закладів у восьми країнах світу. До складу Bulldozer Group входять ресторани у Києві, Харкові та Одесі.

Загалом понад 50 осіб пройшли поглиблені контррозвідувальні опитування, у тому числі з використанням поліграфа. Серед них були не лише громадяни України, а й іноземці, зокрема громадяни РФ, що перебували на території об’єктів. Деякі з них при перевірці документів надали паспорти та військові квитки СРСР, взагалі не мали оригіналів документів, а лише їх копії, або ж мали паспорти громадян України з ознаками підробки чи пошкодження.

Крім того, виявлені пропагандистські матеріал та готівку на загальну суму понад 2 млн грн, більше ніж $100 тис. та декілька тисяч російських рублів.

Вказані безпекові заходи відбувалися у межах чинного законодавства. Наголошуємо, що у своїй діяльності СБУ дотримується принципу неупередженості до діяльності будь-якої релігійної конфесії та поважає право кожного громадянина на свободу світогляду і віросповідання, як це визначено Конституцією України.

Нагадаємо, 22 листопада Служба безпеки України провела обшуки на території Свято-Успенської Києво-Печерської лаври у Києві.

Прессекретар кремлівського диктатора Володимира Путіна Дмитро Пєсков назвав обшуки в Києво-Печерській лаврі «черговою ланкою в ланцюзі воєнних дій, які проводить Київ проти російського православ'я».

Також 22 листопада Служба безпеки України проводила обшуки на території монастирів Рівненщини. Як стало відомо, у Корецькому Свято-Троїцькому монастирі виявили пропагандистські матеріали. Там знайшли літературу «Беседы о русской земле», газети «Русский вестник» та «Русский дом».