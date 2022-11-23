У Швеції затримано подружжя росіян, підозрюваних у шпигунстві

За час війни РФ проти України у Європі неодноразово виявляли російських шпигунів

Осіб, яким понад 60 років, підозрюють у шпигунстві, спрямованому проти Швеції та ще однієї країни

22 листопада у Швеції місцеві правоохоронці заарештували подружжя громадян Росії, яких підозрюють у незаконній розвідувальній діяльності. Про це повідомляє прокуратура Швеції.

За інформацією відомства, подружжя росіян затримали неподалік від Стокгольма. Обом особам понад 60 років і їх підозрюють у шпигунстві, спрямованому проти Швеції та ще однієї країни.

Під час арешту підозрюваних було задіяно два гелікоптери Hawk. Операція пройшла несподівано. Вона тривала менше хвилини. Голова національного оперативного департаменту поліції Швеції Стефан Гектор зазначив, що важливо було швидко схопити ймовірних шпигунів, аби вони не змогли нічого приховати та не встигли знищити докази.

У прокуратурі поінформували, що одну із заарештованих осіб підозрюють у шпигунстві, а іншу – у пособництві злочинам. Також повідомляється, що подружжя прибуло в Швецію наприкінці 90-х років.

Зараз у справі триває попереднє розслідування. Арешт затриманих громадян РФ санкціоновано до 12 години дня п'ятниці, 25 листопада. Саме до цього часу прокурор повинен вирішити, чи є підстави затримувати підозрюваних на більш тривалий час.

Нагадаємо, британська служба контррозвідки MI-5 заявила, що російському шпигунству в Європі було завдано «значного стратегічного удару».

Колишнього працівника Служби безпеки Швеції обвинуватили у шпигунстві на користь РФ.