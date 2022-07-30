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Редактору сепаратистського телеканалу повідомлено про підозру в колабораціонізмі

Надія Карбунар
Сьогодні, 15:46 glavcom.ua
Редактору сепаратистського телеканалу повідомлено про підозру в колабораціонізмі
Підозрюваний є обличчям сепаратистського телеканалу
фото: Офіс генерального прокурора/Telegram

Дотепер чоловік поширює «руський мир» в інфопросторі на різноманітних медіаресурсах

Правоохоронці повідомили про підозру головреду сепаратистського телеканалу. Чоловіка звинувачують у колабораційній діяльності, інформує Офіс генерального прокурора.

За даними слідства, в 2014 році підозрюваний добровільно працевлаштувався в так звану «Державну телевізійну та радіомовну компанію «ЛНР», де за час своєї «кар’єри» обіймав посади гендиректора, головного редактора та телеведучого. Починаючи з березня 2022 року, у ході повномасштабного вторгнення РФ на територію України, підозрюваний, будучи головним редактором телекомпанії псевдореспубліки, здійснює інформаційну діяльність в регіональному медіа просторі, спрямовану на підтримку держави-агресора та її окупаційної адміністрації. Чоловік є обличчям сепаратистського телеканалу, здійснює підготовку та затвердження сюжетів, є ведучим телевізійних програм антиукраїнського характеру, а також безпосередньо впливає на формування інформаційної політики телеканалу.

Дотепер чоловік поширює «руський мир» в інфопросторі на різноманітних медіаресурсах та власній сторінці в одній із соцмереж.

За процесуального керівництва Луганської обласної прокуратури громадянину України повідомлено про підозру в колабораційній діяльності (ч. 6 ст. 111-1 КК України).

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється слідчими 3 управління ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях.

Нагадаємо, кремлівські пропагандисти підготували спеціалізоване видання на 14 сторінок для прихильників «руського миру» в Україні: «Довідник для громадян України з організації спротиву київському маріонетковому уряду».

Раніше розвідка повідомляла, що Російська Федерація намагається набрати найманців з числа громадян країн Центральної Азії, ув’язнених та представників віддалених регіонів. 

 

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