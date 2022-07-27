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Рашисти випустили «довідник» для зрадників і колаборантів, – розвідка

Іванна Гордійчук
Сьогодні, 13:54 glavcom.ua
Рашисти випустили «довідник» для зрадників і колаборантів, – розвідка
Окупанти закликають колаборантів проводити в туалеті якомога більше часу
фото ілюстративне

«При обговоренні будь-який рішень вставляйте анекдоти» 

Кремлівські пропагандисти підготували спеціалізоване видання на 14 сторінок для прихильників «руського миру» в Україні: «Довідник для громадян України з організації спротиву київському маріонетковому уряду». Про це повідомляє головне управління розвідки Міноборони.

Зазначається, що у виданні даються детальні поради по саботажу роботи практично в усіх соціально значущих напрямках: державна служба, органи влади, офісна робота, медицина, освіта, правоохоронна діяльність, релігійна сфера тощо.

«Довідник сповнений пропагандою ненависті до всього українського (цитата: «селюки, що прорвалися в Київ, формують нову реальність») з відповідним набором термінології: «київська хунта», «маріонетковий уряд», «нацики» та подібне», – зазначають у розвідці.

Щодо «практичних порад», то вони повністю копіюють класичні принципи радянської бюрократії:

  • давайте заплутані і нелогічні відповіді, коли вас прохатимуть про пораду;
  • навіть якщо володієте українською, ведіть розмову повільно, примушуючи співрозмовника запропонувати перейти на російську;
  • при обговоренні будь-який рішень проводьте аналогії з власним досвідом, вставляйте анекдоти;
  • організуйте наради. За можливості пропонуйте їх повторити;
  • при виявлені ознак корупції не повідомляйте керівництву і правоохоронним органам;
  • не замовляйте витратні матеріали до їхнього повного використання;
  • найякіснішим співробітникам видавайте найгіршу техніку;
  • збільшуйте кількість документів. Введіть плани та звіти за день/тиждень/місяць/квартал;
  • пишіть якомога більше запитів у різні інстанції;
  • якщо йдете в туалет, проводьте там більше часу;
  • використовуйте більше ліків та перев’язочних матеріалів, ніж необхідно.

«Загалом, російська пропаганда зображає проросійського колаборанта як малограмотного недоумка, який потребує фахової психологічної допомоги», – додають у розвідці.

Рашисти випустили «довідник» для зрадників і колаборантів, – розвідка фото 1
Рашисти випустили «довідник» для зрадників і колаборантів, – розвідка фото 2
Рашисти випустили «довідник» для зрадників і колаборантів, – розвідка фото 3
Рашисти випустили «довідник» для зрадників і колаборантів, – розвідка фото 4

Раніше розвідка повідомляла, що Російська Федерація намагається набрати найманців з числа громадян країн Центральної Азії, ув’язнених та представників віддалених регіонів. 

Теги: окупанти росія Україна війна державна зрада колабораціонізм

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