Рашисти випустили «довідник» для зрадників і колаборантів, – розвідка

Окупанти закликають колаборантів проводити в туалеті якомога більше часу

«При обговоренні будь-який рішень вставляйте анекдоти»

Кремлівські пропагандисти підготували спеціалізоване видання на 14 сторінок для прихильників «руського миру» в Україні: «Довідник для громадян України з організації спротиву київському маріонетковому уряду». Про це повідомляє головне управління розвідки Міноборони.

Зазначається, що у виданні даються детальні поради по саботажу роботи практично в усіх соціально значущих напрямках: державна служба, органи влади, офісна робота, медицина, освіта, правоохоронна діяльність, релігійна сфера тощо.

«Довідник сповнений пропагандою ненависті до всього українського (цитата: «селюки, що прорвалися в Київ, формують нову реальність») з відповідним набором термінології: «київська хунта», «маріонетковий уряд», «нацики» та подібне», – зазначають у розвідці.

Щодо «практичних порад», то вони повністю копіюють класичні принципи радянської бюрократії:

давайте заплутані і нелогічні відповіді, коли вас прохатимуть про пораду;

навіть якщо володієте українською, ведіть розмову повільно, примушуючи співрозмовника запропонувати перейти на російську;

при обговоренні будь-який рішень проводьте аналогії з власним досвідом, вставляйте анекдоти;

організуйте наради. За можливості пропонуйте їх повторити;

при виявлені ознак корупції не повідомляйте керівництву і правоохоронним органам;

не замовляйте витратні матеріали до їхнього повного використання;

найякіснішим співробітникам видавайте найгіршу техніку;

збільшуйте кількість документів. Введіть плани та звіти за день/тиждень/місяць/квартал;

пишіть якомога більше запитів у різні інстанції;

якщо йдете в туалет, проводьте там більше часу;

використовуйте більше ліків та перев’язочних матеріалів, ніж необхідно.

«Загалом, російська пропаганда зображає проросійського колаборанта як малограмотного недоумка, який потребує фахової психологічної допомоги», – додають у розвідці.

Раніше розвідка повідомляла, що Російська Федерація намагається набрати найманців з числа громадян країн Центральної Азії, ув’язнених та представників віддалених регіонів.