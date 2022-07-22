Серед місцевих депутатів і посадовців НАЗК виявило 215 імовірних колаборантів

НАЗК викрило 334 правоохоронців, які можуть бути колаборантами

НАЗК ініціювало притягнення двох імовірних колаборантів до кримінальної відповідальності

Національне агентство з питань запобігання корупції виявило серед депутатів місцевих рад та посадовців органів самоврядування 215 осіб, які можуть бути колаборантами. Про це повідомила пресслужба НАЗК.

Загалом база даних зрадників, яку Нацагентство передало до СБУ, охоплює майже 1,5 тис. осіб.

Окрім депутатів і посадових осіб органів місцевого самоврядування, до бази НАЗК потрапили 22 очільники місцевих рад та адміністрацій, 32 державні службовці різних рівнів, 334 правоохоронці, 70 керівників державних та комунальних підприємств, установ й організацій, а також 344 приватні особи.

Також НАЗК ініціювало притягнення двох імовірних колаборантів до кримінальної відповідальності.

«НАЗК ініціювало притягнення двох осіб, які можуть бути колаборантами, до кримінальної відповідальності. Посадовці-зрадники працювали на Харківщині та Херсонщині та допомагали ворогу, зокрема передаючи інформацію про місцевих активістів та учасників АТО», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Служба безпеки України викрила чиновника-колаборанта, який допоміг РФ перекинути бронетехніку з Криму до Херсонщини.

Раніше прокуратура оголосила підозру екскерівнику державного підприємства «Антонов», який допоміг переправити через кордон свого родича.

Додамо, на Луганщині колаборант передав рашистам найстаріший в Україні кінний завод.