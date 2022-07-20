Правоохоронці затримали колаборанта, який просив обстрілювати Одесу (фото, відео)

Одесит цинічно прокоментував удар РФ по Вінниці 14 липня

Одеські правоохоронці викрили місцевого жителя, який закликав країну-агресора Росію до активних бойових дій в Одесі. Зокрема, він просив окупантів завдати по місту ракетного удару, повідомляє пресслужба поліції.

Тепер його очікують розслідування і суд у справі про колабораційну діяльність.

Поліцейські встановили, що шанувальник «русского міра» неодноразово надсилав у російські чати меседжі з проханням до окупантів запустити по Одесі ракетами подібно до Вінниці.

Зокрема, одесит цинічно прокоментував удар РФ по Вінниці 14 липня. Він назвав це «радісною для нього подією» і закликав ворога знищити тих, хто нібито хотів «зробити так само з ним».

Правоохоронці затримали зловмисника за місцем мешкання в Одесі. Під час обшуку у нього вилучили комп’ютер і мобільний телефон із доказами його колабораційної діяльності.

У межах досудового розслідування, розпочатого за ч. 1 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність), вилучену техніку направили на експертизу. Нині правоохоронці перевіряють одесита на причетність до пособництва ворогу.

Раніше повідомлялося, на Одещині СБУ затримала «антикорупціонера» за вимагання $600 тис. у бізнесмена.

Нагадаємо, на Луганщині колаборант передав рашистам найстаріший в Україні кінний завод.