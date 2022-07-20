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  4. Правоохоронці затримали колаборанта, який просив обстрілювати Одесу (фото, відео)
рус
    Новини

    Правоохоронці затримали колаборанта, який просив обстрілювати Одесу (фото, відео)

    Правоохоронці затримали колаборанта, який просив обстрілювати Одесу (фото, відео)
    фото пресслужба поліції

    Одесит цинічно прокоментував удар РФ по Вінниці 14 липня

    Одеські правоохоронці викрили місцевого жителя, який закликав країну-агресора Росію до активних бойових дій в Одесі. Зокрема, він просив окупантів завдати по місту ракетного удару, повідомляє пресслужба поліції.

    Тепер його очікують розслідування і суд у справі про колабораційну діяльність.

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    Правоохоронці затримали колаборанта, який просив обстрілювати Одесу (фото, відео)
    Правоохоронці затримали колаборанта, який просив обстрілювати Одесу (фото, відео)
    Правоохоронці затримали колаборанта, який просив обстрілювати Одесу (фото, відео)

    Поліцейські встановили, що шанувальник «русского міра» неодноразово надсилав у російські чати меседжі з проханням до окупантів запустити по Одесі ракетами подібно до Вінниці.

    Зокрема, одесит цинічно прокоментував удар РФ по Вінниці 14 липня. Він назвав це «радісною для нього подією» і закликав ворога знищити тих, хто нібито хотів «зробити так само з ним».

    Правоохоронці затримали зловмисника за місцем мешкання в Одесі. Під час обшуку у нього вилучили комп’ютер і мобільний телефон із доказами його колабораційної діяльності.

    У межах досудового розслідування, розпочатого за ч. 1 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність), вилучену техніку направили на експертизу. Нині правоохоронці перевіряють одесита на причетність до пособництва ворогу.

    Раніше повідомлялося, на Одещині СБУ затримала «антикорупціонера» за вимагання $600 тис. у бізнесмена.

    Нагадаємо, на Луганщині колаборант передав рашистам найстаріший в Україні кінний завод.

    Теги: росія окупанти СБУ Одеса війна розслідування Україна окупація #stoprussia
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    Правоохоронці затримали колаборанта, який просив обстрілювати Одесу (фото, відео)