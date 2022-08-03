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Резонансне вбивство активістки Ноздровської. Суд виніс вирок

Надія Клочко
Сьогодні, 19:03 glavcom.ua
Резонансне вбивство активістки Ноздровської. Суд виніс вирок
Вбивці Ірини Ноздровської присуджено 15 років позбавлення волі
Фото: Обозреватель

Тіло Ірини Ноздровської знайшли ще 1 січня 2018 року

3 серпня суд виніс вирок вбивці активістки Ірини Ноздровської. Чоловіка засудили до 15 років позбавлення волі. Про це повідомила пресслужба Офісу генерального прокурора.

«За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Київської обласної прокуратури чоловіка засуджено за умисне вбивство, вчинене з особливою жорстокістю (п. 4 ч. 2 ст. 115 КК України). Йому призначено покарання – 15 років позбавлення волі», – йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що у грудні 2017 року в селі Демидів на Київщині на зупинці громадського транспорту чоловік з ножем накинувся на Ірину Ноздровську. Він завдав їй значну кількість ударів в область обличчя та шиї. Після цього скинув тіло до річки неподалік села. Прокурори у суді довели провину підсудного.

Під час судового розслідування засуджений перебував під вартою.

На рішення суду відреагувала донька жертви – Анастасія Ноздровська. Дівчина вважає, що покарання отримали не всі причетні до вбивства матері.

«Чи справедливе це покарання? Відносно Россошанськрго так, проте об’єктивно суд мав відправити справу на перерозгляд та знайти й покарати усіх вбивць, наприклад, таких як Нєбитов Андрій, який наразі займає посаду начальника НПУ Київської області», – зазначила вона.

Ірина Ноздровськаправозахисниця, яка розслідувала загибель своєї сестри Світлани Сапатінської. яку у вересні 2015 року на смерть збив Дмитро Россошанський, що перебував у стані наркотичного сп'яніння. Дмитро Россошанський – племінник Купрієнка Сергія Ісаковича, голови Вишгородського районного суду на момент скоєння ДТП.

1 січня 2018 року тіло правозахисниці Ірини Ноздровської знайшли у річці біля Демидова. Вона загинула від множинних колото-різаних ран. 8 січня 2018 року Нацполіція затримала першого і наразі єдиного підозрюваного у скоєнні цього злочину – Дмитра Россошанського, засудження якого і вимагала Ірина. Мотив злочину – помста. Пізніше Россошанський розповів, що вбив Ноздровську внаслідок сварки з нею на зупинці громадського транспорту у селі Демидів.

Нагадаємо, раніше мати вбитої юристки Ірини Ноздровської звинуватила у причетності до смерті доньки колишнього роботодавця – народного депутата Антона Яценка.

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Теги: Офіс Генерального прокурора суд Ірина Ноздровська

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