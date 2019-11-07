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    Підозрюваному у вбивстві юристки Ноздровської продовжили арешт

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    <span>Підозрюваний у вбивстві Ноздровської Юрій Россошанський</span> - Підозрюваному у вбивстві юристки Ноздровської продовжили арешт
    Підозрюваний у вбивстві Ноздровської Юрій Россошанський

    Юрій Россошанський залишиться в СІЗО ще на два місяці

    Шевченківський районний суд Києва продовжив дію запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою підозрюваному у вбивстві правозахисниці Ірини Ноздровської Юрію Россошанському.

    Про це повідомили в пресслужбі суду.

    «Вчора, 6 листопада, суд продовжив міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою на 60 діб», - сказали в пресслужбі, яку цитує УНН.

    До слова, 24 жовтня 2018 року Обухівський районний суд Київщини визнав Дмитра Россошанського винним у ДТП, в якій загинула Світлана Сапатинська – сестра правозахисниці Ірини Ноздровської.

    Як відомо, юристка Ірина Ноздровська зникла у Києві 29 грудня 2017 року, її знайшли мертвою 1 січня 2018 року.

    Вишгородський районний суд Київської області обрав запобіжний захід підозрюваному у вбивстві юристки Юрію Россошанському у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб без права внесення застави

    Водночас захист родини Ноздровської сумнівається, що правозахисницю вбив Россошанський.

    Читайте матеріал «Главкома»:
    Київ суд вбивство Київщина розслідування Ірина Ноздровська
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