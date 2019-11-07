Підозрюваному у вбивстві юристки Ноздровської продовжили арешт



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Підозрюваний у вбивстві Ноздровської Юрій Россошанський

Юрій Россошанський залишиться в СІЗО ще на два місяці

Шевченківський районний суд Києва продовжив дію запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою підозрюваному у вбивстві правозахисниці Ірини Ноздровської Юрію Россошанському.

Про це повідомили в пресслужбі суду.

«Вчора, 6 листопада, суд продовжив міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою на 60 діб», - сказали в пресслужбі, яку цитує УНН.

До слова, 24 жовтня 2018 року Обухівський районний суд Київщини визнав Дмитра Россошанського винним у ДТП, в якій загинула Світлана Сапатинська – сестра правозахисниці Ірини Ноздровської.

Як відомо, юристка Ірина Ноздровська зникла у Києві 29 грудня 2017 року, її знайшли мертвою 1 січня 2018 року.

Вишгородський районний суд Київської області обрав запобіжний захід підозрюваному у вбивстві юристки Юрію Россошанському у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб без права внесення застави.

Водночас захист родини Ноздровської сумнівається, що правозахисницю вбив Россошанський.