Родина Ноздровської просить Верховний суд розглядати справу у Києві



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Підозрюваний у вбивстві Ірини Ноздровської Юрій Россошанський

Донька правозахисниці зауважила, що родина не має наміру їхати на засідання в Ірпіні

Родина вбитої правозахисниці Ірини Ноздровської просить Верховний суд розглядати справу у Києві.

Про це в коментарі «Укрінформу» повідомила донька вбитої правозахисниці Анастасія Ноздровська.

«Коли в Апеляційному суді вирішили, що справа буде розглядатись в Ірпіні, то ми відразу сказали, що будемо писати заяву на Верховний суд для зміни підсудності. Області ми не довіряємо», - заявила вона.

Донька зауважила, що адвокати вже подали заяву до ВС і родина «не має наміру їхати на засідання в Ірпіні» через зв'язки родини Россошанських з працівниками Ірпінського міського суду Київської області, а також через ймовірність «упередженого ставлення до справи».

Раніше повідомилялося, що до Ірпінського міського суду Київської області надійшов обвинувальний акт щодо підозрюваного у вбивстві Ірини Ноздровської Юрія Россошанського.

Як відомо, юристку Ірину Ноздровську, яка розслідувала справу про загибель своєї сестри унаслідок ДТП і зникла у Києві 29 грудня 2017 року, знайшли мертвою 1 січня 2018 року.

Вишгородський районний суд Київської області обрав запобіжний захід підозрюваному у вбивстві юристки Юрію Россошанському у вигляді тримання під вартою.

Водночас захист родини Ноздровської сумнівається, що правозахисницю вбив Россошанський

У середині серпня обвинувачення Россошанського передали до суду.

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