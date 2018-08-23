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    Родина Ноздровської просить Верховний суд розглядати справу у Києві

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    <p>Підозрюваний у вбивстві Ірини Ноздровської Юрій Россошанський</p> - Родина Ноздровської просить Верховний суд розглядати справу у Києві

    Підозрюваний у вбивстві Ірини Ноздровської Юрій Россошанський

    Донька правозахисниці зауважила, що родина не має наміру їхати на засідання в Ірпіні

    Родина вбитої правозахисниці Ірини Ноздровської просить Верховний суд розглядати справу у Києві.

    Про це в коментарі «Укрінформу» повідомила донька вбитої правозахисниці Анастасія Ноздровська.

    «Коли в Апеляційному суді вирішили, що справа буде розглядатись в Ірпіні, то ми відразу сказали, що будемо писати заяву на Верховний суд для зміни підсудності. Області ми не довіряємо», - заявила вона.

    Донька зауважила, що адвокати вже подали заяву до ВС і родина «не має наміру їхати на засідання в Ірпіні» через зв'язки родини Россошанських з працівниками Ірпінського міського суду Київської області, а також через ймовірність «упередженого ставлення до справи».

    Раніше повідомилялося, що до Ірпінського міського суду Київської області надійшов обвинувальний акт щодо підозрюваного у вбивстві Ірини Ноздровської Юрія Россошанського. 

    Як відомо, юристку Ірину Ноздровську, яка розслідувала справу про загибель своєї сестри унаслідок ДТП  і зникла у Києві 29 грудня 2017 року, знайшли мертвою 1 січня 2018 року.

    Вишгородський районний суд Київської області обрав запобіжний захід підозрюваному у вбивстві юристки Юрію Россошанському у вигляді тримання під вартою.

    Водночас захист родини Ноздровської сумнівається, що правозахисницю вбив Россошанський

    У середині серпня обвинувачення Россошанського передали до суду.

    Читайте матеріал «Главкома»: Вбивство Ірини Ноздровської. Усі подробиці

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