Родина загиблого відмовляється від будь-яких грошей судді Тандира: «Головне, щоб він сів»

Дружина нацгвардійця: «Мені потрібно тільки одне – щоб Тандир сів. Він убив Вадима, зруйнував наше»

Дружина збитого на блокпості у Києві нацгвардійця Анна Бондаренко знайшла на своєму рахунку анонімні перекази від родини судді Олексія Тандира, котрий збив військового. Вона обіцяє повернути ці кошти найближчим часом. Про це повідомила журналістка Ганна Мамонова, якій зателефонувала Бондаренко.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Анна порівняла номери телефонів відправника та з якого їй дзвонила дружина судді. Шукати грощі почала, бо Тандир сказав на одному з судових засідань, що його родина фінансово підтримала родину загиблого і планує робити це надалі. 30 травня та 1 червня було чотири перекази, загальна сума 18 тис. грн», – йдеться в повідомленні.

Дізнавшись, що вони можуть бути від родини Тандира, Анна вирішила повернути їх адвокатам судді.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Мені потрібно тільки одне – щоб Тандир сів. Він убив Вадима, зруйнував наше», – сказала дружина загиблого.

Нагадаємо, 26 травня у Києві близько опівночі голова Макарівського районного суду Київської області Олексій Тандир за кермом автомобіля «Лексус» скоїв наїзд на військовослужбовця Національної гвардії України Вадима Бондаренка, який ніс службу на КПП при в'їзді до Києва. Нацгвардієць, який був родом із Черкащини й виховував трьох дітей, загинув.

Додамо, що Тандир замість сечі здав на аналіз воду й слину – так він намагався сфальсифікувати експертизу, щоб та не довела стану сп’яніння в момент збиття нацгвардійця Вадима Бондаренка.