Головна Країна Кримінал
search button user button menu button

Родина загиблого відмовляється від будь-яких грошей судді Тандира: «Головне, щоб він сів»

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Родина загиблого відмовляється від будь-яких грошей судді Тандира: «Головне, щоб він сів»
26 травня близько опівночі суддя скоїв наїзд на військовослужбовця Нацгвардії
фото: ДБР

Дружина нацгвардійця: «Мені потрібно тільки одне – щоб Тандир сів. Він убив Вадима, зруйнував наше»

Дружина збитого на блокпості у Києві нацгвардійця Анна Бондаренко знайшла на своєму рахунку анонімні перекази від родини судді Олексія Тандира, котрий збив військового. Вона обіцяє повернути ці кошти найближчим часом. Про це повідомила журналістка Ганна Мамонова, якій зателефонувала Бондаренко.

«Анна порівняла номери телефонів відправника та з якого їй дзвонила дружина судді. Шукати грощі почала, бо Тандир сказав на одному з судових засідань, що його родина фінансово підтримала родину загиблого і планує робити це надалі. 30 травня та 1 червня було чотири перекази, загальна сума 18 тис. грн», – йдеться в повідомленні.

 Дізнавшись, що вони можуть бути від родини Тандира, Анна вирішила повернути їх адвокатам судді.

«Мені потрібно тільки одне – щоб Тандир сів. Він убив Вадима, зруйнував наше», – сказала дружина загиблого.

Нагадаємо, 26 травня у Києві близько опівночі голова Макарівського районного суду Київської області Олексій Тандир за кермом автомобіля «Лексус» скоїв наїзд на військовослужбовця Національної гвардії України Вадима Бондаренка, який ніс службу на КПП при в'їзді до Києва. Нацгвардієць, який був родом із Черкащини й виховував трьох дітей, загинув.

Додамо, що Тандир замість сечі здав на аналіз воду й слину – так він намагався сфальсифікувати експертизу, щоб та не довела стану сп’яніння в момент збиття нацгвардійця Вадима Бондаренка.

Читайте також: Суддя Тандир, алкоголь, смертельна ДТП. Запрограмована трагедія
Теги: ДТП суддя правосуддя

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Суддя Олексій Тандир, який збив військовослужбовця Національної гвардії України Вадима Бондаренка
Суддя Тандир, який збив нацгвардійця, відмазував чиновників від «п’яних» ДТП: деталі справ
21 липня, 11:11
Аварія за участю судді Тандира: ДБР завершило розслідування
Аварія за участю судді Тандира: ДБР завершило розслідування
3 серпня, 16:44
Суд продовжив запобіжний захід Олексію Тандиру до 26 серпня
Суддя Тандир, який збив нацгвардійця, здав на експертизу не сечу, а воду – ЗМІ
9 серпня, 14:19

Кримінал

Родина загиблого відмовляється від будь-яких грошей судді Тандира: «Головне, щоб він сів»
Родина загиблого відмовляється від будь-яких грошей судді Тандира: «Головне, щоб він сів»
Прокуратура хоче повернути державі собор УПЦ МП, в якому відспівували Шевченка
Прокуратура хоче повернути державі собор УПЦ МП, в якому відспівували Шевченка
Виготовляли непридатні боєприпаси: двоє підприємців з Києва отримали підозри
Виготовляли непридатні боєприпаси: двоє підприємців з Києва отримали підозри
Упійманий на шпигунстві генерал-майор СБУ Шайтанов отримав вирок
Упійманий на шпигунстві генерал-майор СБУ Шайтанов отримав вирок
Карту заблоковано, родич у біді, виграли авто: найпоширеніші шахрайські схеми
Карту заблоковано, родич у біді, виграли авто: найпоширеніші шахрайські схеми
Суд продовжив строк дії обовʼязків для митрополита Павла
Суд продовжив строк дії обовʼязків для митрополита Павла

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
16K
«Батьківщина» підготувала законопроєкт, що має збільшити фінансування на лікування поранених
11K
Путін ухвалив рішення підірвати Запорізьку АЕС: названо дату
9157
Чи планує Київ святкові заходи до Дня Незалежності: відповідь КМДА
7180
У столичному парку з’явився стенд із памʼятником князю Володимиру, як у Москві (фото)
6905
На війні РФ проти України вперше загинув учасник одного з найвпливовіших у секторі Газа кланів
5366
Біженка з України розірвала шлюб із фанатиком УПЦ МП

Новини

Окупанти вдаються до постановочних зйомок своїх успіхів – Генштаб
Сьогодні, 07:07
Спека, місцями короткочасний дощ: прогноз погоди на 16 серпня
Сьогодні, 05:27
16 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:28
На Запоріжжі стався бій між підрозділами окупантів: подробиці від Генштабу
Вчора, 07:44
Масштабна повітряна тривога тривала понад дві години
Вчора, 05:31
Сухо та спекотно: прогноз погоди на 15 серпня
Вчора, 04:55

Прес-релізи

У Києві пройде Форум UkrainianGasOpen 2023: Видобуток. Транспортування. Зберігання. Продаж
У Києві пройде Форум UkrainianGasOpen 2023: Видобуток. Транспортування. Зберігання. Продаж
15 серпня, 11:00
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту