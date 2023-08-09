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Суддя Тандир, який збив нацгвардійця, здав на експертизу не сечу, а воду – ЗМІ

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Суддя Тандир, який збив нацгвардійця, здав на експертизу не сечу, а воду – ЗМІ
Суд продовжив запобіжний захід Олексію Тандиру до 26 серпня
фото з відкритих джерел

Суддя Олексій Тандир замість сечі здав на аналіз воду й слину

Суддя Олексій Тандир замість сечі здав на аналіз воду й слину – так він намагався сфальсифікувати експертизу, щоб та не довела стану сп’яніння в момент збиття нацгвардійця Вадима Бондаренка. Про це повідомляє «Бабель» із посиланням на джерела в органах.

Суд у підсумку вирішив залишити Тандира в СІЗО до 26 серпня.

Адвокат родини загиблого Віталій Сердюк розповів, що цей трюк затягнув час проведення аналізу – він тривав понад два місяці. Спочатку тести показали, що в біоматеріалах немає алкоголю, але коли дослідили самі біоматеріали, то виявили воду і слину. У слині й знайшли алкоголь.

Прокурор підтвердив слова адвоката про воду та слину. Він зачитав у суді висновок експертизи.

Адвокат Тандира Олег Юрченко в суді заявив, що ознайомився з результатами експертизи на алкоголь і каже, що в ні в крові, ні в сечі не знайшли алкоголю.

Нагадаємо, 26 травня у Києві близько опівночі голова Макарівського районного суду Київської області Олексій Тандир за кермом автомобіля «Лексус» скоїв наїзд на військовослужбовця Національної гвардії України Вадима Бондаренка, який ніс службу на КПП при в'їзді до Києва. Нацгвардієць, який був родом із Черкащини й виховував трьох дітей, загинув.

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Теги: ДТП суддя арешт

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