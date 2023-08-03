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Аварія за участю судді Тандира: ДБР завершило розслідування

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Аварія за участю судді Тандира: ДБР завершило розслідування
колаж: glavcom.ua

Експертизи підтвердили вміст алкоголю в наданих зразка

Працівники Державного бюро розслідувань завершили досудове розслідування проти судді Макарівського райсуду Київської області Олексія Тандира, який спричинив смертельну ДТП на блокпості. Про це повідомляє пресслужба ДБР. 

Як зазначається, під час розслідування було проведено 18 експертиз, серед яких:

  • судово-медичні;
  • хімічні;
  • технічні;
  • й інші.

«Оскільки суддя володіє спеціальними професійними знаннями, методиками та багатою судовою практикою розгляду правопорушень у сфері безпеки дорожнього руху, під час відібрання біологічних зразків він спробував спотворити їх вміст з метою приховування стану алкогольного сп’яніння», – пише пресслужба.

Зазначається, що експертизи підтвердили вміст алкоголю в наданих зразка. Також стан сп’яніння підтверджено висновками інших експертиз.

Зокрема доведено:

  • порушення правил дорожнього руху;
  • недотримання заборон дорожніх знаків;
  • значне перевищення швидкості на момент зіткнення.

Суддя підозрюється в порушенні правил безпеки дорожнього руху в стані алкогольного сп’яніння, що спричинили смерть потерпілого. Санкція передбачає позбавлення волі строком до 10 років.

Як повідомлялося, у ніч на 26 травня голова Макарівського районного суду Київської області збив на смерть нацгвардійця на блокпосту в столиці. Згодом колектив Макарівського райсуду Київської області висловив недовіру своєму голові та пообіцяв належне розслідування справи щодо Олексія Тандира, який нетверезим збив на смерть нацгвардійця на блокпос

Теги: смерть суддя розслідування ДБР Київщина

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