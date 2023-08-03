Аварія за участю судді Тандира: ДБР завершило розслідування

Експертизи підтвердили вміст алкоголю в наданих зразка

Працівники Державного бюро розслідувань завершили досудове розслідування проти судді Макарівського райсуду Київської області Олексія Тандира, який спричинив смертельну ДТП на блокпості. Про це повідомляє пресслужба ДБР.

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Як зазначається, під час розслідування було проведено 18 експертиз, серед яких:

судово-медичні;

хімічні;

технічні;

й інші.

«Оскільки суддя володіє спеціальними професійними знаннями, методиками та багатою судовою практикою розгляду правопорушень у сфері безпеки дорожнього руху, під час відібрання біологічних зразків він спробував спотворити їх вміст з метою приховування стану алкогольного сп’яніння», – пише пресслужба.

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Зазначається, що експертизи підтвердили вміст алкоголю в наданих зразка. Також стан сп’яніння підтверджено висновками інших експертиз.

Зокрема доведено:

порушення правил дорожнього руху;

недотримання заборон дорожніх знаків;

значне перевищення швидкості на момент зіткнення.

Суддя підозрюється в порушенні правил безпеки дорожнього руху в стані алкогольного сп’яніння, що спричинили смерть потерпілого. Санкція передбачає позбавлення волі строком до 10 років.

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Як повідомлялося, у ніч на 26 травня голова Макарівського районного суду Київської області збив на смерть нацгвардійця на блокпосту в столиці. Згодом колектив Макарівського райсуду Київської області висловив недовіру своєму голові та пообіцяв належне розслідування справи щодо Олексія Тандира, який нетверезим збив на смерть нацгвардійця на блокпос