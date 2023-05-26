Смертельне ДТП, суддя Тандир та алкоголь. Запрограмована трагедія

Глава Макарівського райсуду сам раніше рятував від покарання... п’яних водіїв

У ніч на 26 травня позашляховик «Лексус» голови Макарівського райсуду Київської області Олексія Тандира, на в’їзді до Києва зі сторони Житомира влетів в інженерні споруди, які у той момент встановлював 23-річний нацгвардієць. Солдат загинув на місці.

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Це відбулося на початку комендантської години.

«Конуси, «їжаки»... Така процедура... Коли він (нацгвардієць, – «Главком») повертався на своє місце, у нього влетів «Лексус». Влетів настільки швидко, що ніхто не встиг зреагувати. Водій вийшов, потім ми дізналися, що він – суддя, коли подивилися документи. Подивився суддя і сказав: «Аби був живий». Коли почув, що мертвий, сказав, що за кермом не сидів, що був водій, він втік у кущі», – сказав у коментарі журналістам співрозмовник у Нацгвардії.

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Загиблому нацгвардійцю було 23 роки, у нього залишилася дружина та троє дітей фото: ДБР

Очевидець із Нацгвардії додав, що суддя – сильно п’яний і, скоріш за все, спробує уникнути тесту на алкоголь у крові.

Так і сталося. Сьогодні вдень столична прокуратура через суд отримала дозвіл на примусовий відбір біологічних зразків у судді Олексія Тандира. За повідомленням Офісу генпрокурора, правоохоронці затримали суддю, але він відмовився від перевірки на вміст алкоголю та наркотиків, проте мав візуальні клінічні ознаки сп’яніння.

За фактом смертельної аварії Державне бюро розслідувань відкрило кримінальне провадження за статтею про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами в стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння, якщо вони спричинили смерть потерпілого (ч. 3 ст. 286-1 Кримінального кодексу). Покарання, передбачене законодавством – від п’яти до 10 років тюрми.

Також з’явилася реакція колег Тандира з Макарівського райсуду: «Колектив суду свідомий того, що такі дії несуть ознаки не тільки адміністративного та кримінального правопорушення, а й підривають довіру суспільства до суддів, які чесно і з гідністю виконують свої обов'язки», – йдеться у повідомленні на сайті райсуду.

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За правилами, далі правоохоронці мають надіслати Вищій раді правосуддя подання про надання згоди на затримання судді Олексія Тандира та утримання його під вартою. До того ж його мають відсторонити від здійснення правосуддя. Принаймні, так нещодавно було з головою Полтавського районного суду Ларисою Богомоловою і колишнім головою Верховного Суду Всеволодом Князєвим.

Ближче до вечора п'ятниці прокуратура повідомила про підозру Олексію Тандиру за фактом скоєння смертельної ДТП у стані алкогольного сп'яніння

«Нульова толерантність до вживання алкоголю»

В офіційному повідомленні, яке нині поширив суд Тандира, говорилося: «У Макарівському районному суді нульова толерантність до вживання алкоголю за кермом».

У проєкті Prosud, який моніторить статки служителів Феміди, так не вважають. Там заявили, що суддя Олексій Тандир відзначився великою кількістю справ, де звільняв від відповідальності водіїв за статтею 130 Кодексу про адміністративні правопорушення (водіння напідпитку).

«Згадаємо лише один епізод, де відзначився суддя Тандир. У 2018 році його колега, суддя Києво-Святошинського суду Київської області Дмитро Усатов, теж напідпитку, скоїв ДТП. Вгадайте, хто закрив провадження за відсутністю складу адміністративного правопорушення! Суддя Олексій Тандир», – зазначили експерти.

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«Главком» відшукав справу судді, якого врятував Тандир. Це сталося на другий день Нового року. На вулиці Оборони Києва суддя Усатий, керуючи автомобілем Ford Mustang, виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з автомобілем Renault Duster. Поліція відкрила кримінальну справу, але оскільки не було жертв, її закрили. Щодо судді-порушника було складено адмінпротокол за порушення правил дорожнього руху. Справа потрапила судді Олексію Тандиру, який її закрив… за відсутністю складу адміністративного правопорушення.

Адвокати потерпілого водія оскаржили постанову судді Тандира і Київський апеляційний суд її скасував. Апеляція дійшла висновків, що рішення голови Макарівського суду незаконне. Адже зібрані докази (протокол огляду місця ДТП, протоколи допиту свідків, висновки експертизи, постанова про закриття кримінального провадження, свідчення судді Усатова) свідчать про вчинення правопорушення за статтею 124 Кодексу про адміністративні правопорушення. Окремо апеляція наголосила, що суддя Усатов керував транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння.

У коментарі «Главкому» юрист фундації Dejure Володимир Гришко зауважив: два роки тому до Вищої ради правосуддя надійшло клопотання від адвоката Романа Маселка щодо притягнення до відповідальності судді Олексія Тандира.

«Суддя Тандир мав можливість належним чином розглянути справу і притягнути до відповідальності іншого суддю – Усатова поки не закінчився термін для притягнення до адмінвідповідальності. Але він цього не зробив. Тому адвокат Маселко подав скаргу до ВРП. Адже у діях судді Тандира прослідковувалося «відмазування» іншого служителя Феміди від відповідальності», – переконаний юрист Гришко.

Замість того Вища рада правосуддя відмовила у відкритті дисциплінарної справи стосовно судді Тандира.

Вища рада правосуддя – запобіжник, який не спрацював

Олексій Тандир став суддею Макарівського районного суду у серпні 2010 року . Його призначив президент, на п’ять років. У грудні 2017-го суддю було перепризначено на посаду безстроково.

За п’ять років здійснення правосуддя на суддю Тандира надійшло понад 30 скарг фото: sud.ua

При цьому Вища рада правосуддя, яка за законом подає президенту кандидатів на призначення суддями, кілька разів відкладала таке подання на Олексія Тандира. Зокрема, до нього були питання про велику кількість скасованих апеляційною інстанцією рішень. Лише у 2013 році було скасовано понад 30 рішень судді Тандира!

Також за п’ять років здійснення правосуддя на суддю надійшло понад 30 скарг.

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Попри це судді Макарівського райсуду постійно вдавалося вийти сухим із води. Чи вийде цього разу?..

Віталій Тараненко, «Главком»