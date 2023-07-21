Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Суддя Тандир, який збив нацгвардійця, відмазував чиновників від «п’яних» ДТП: деталі справ

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Суддя Тандир, який збив нацгвардійця, відмазував чиновників від «п’яних» ДТП: деталі справ
Суддя Олексій Тандир, який збив військовослужбовця Національної гвардії України Вадима Бондаренка
фото з відкритих джерел

У судовій практиці Олексія Тандира був не один десяток справ, коли водії відмовлялися дути у «Драгер», а потім це допомагало їм уникнути покарання

У ніч на 26 травня суддя Макарівського райсуду Олексій Тандир напідпитку на смерть збив нацгвардійця на блокпосту в Києві. Іронічно, що за час роботи в Макарівському суді Олексій Тандир розглянув не одну сотню справ за статтею 130 – керування транспортним засобом у стані алкогольного, наркотичного сп'яніння. Деталі справ повідомив 24 канал.

З реальних судових постанов стає зрозуміло: Олексій Тандир добре знає ймовірні прогалини, у які можна провалитися, щоб уникнути покарання за ДТП, здійснене напідпитку.

20 жовтня 2022 року Олексій Тандир у Макарівському суді розглядав справу, де водій напідпитку збив нацгвардійця. Водій ВАЗ 2101 наїхав на нацгвардійця на блокпосту у селі Гавронщина. Був у стані сп'яніння. Тандир закр», «відсутні будь-які факти того, що водій здійснив наїзд на людину (пішохода) та вона отримала тілесні ушкодження». А за іншою статтею – керування напідпитку – дав 17 тисяч гривень штрафу. З важливого те, що цей водій вже притягався до відповідальності за водіння напідпитку. Через півроку сам Тандир здійснив схожу ДТП.

У 2021 році Олексій Тандир нібито допоміг судді Києво-Святошинського райсуду Дмитру Усатову уникнути відповідальності за «п'яну» ДТП. Про це повідомляє Фундація Dejure. Тоді Усатов, також у нетверезому стані, спричинив аварію, яка призвела до тяжких травм хребта водія іншого авто. Тандир не притягнув його до відповідальності за статтею 124, а суддя Печерського райсуду Києва Олег Білоцерківець «відмазав» Усатова за «алкогольною» 130-ою статтею. Справу закрили через сплив терміну.

Відомо, що 6 жовтня 2022 Олексій Тандир розглядав справу члена ради Макарівської місцевої гілки ОПЗЖ Володимира Табулінського. Його зупинили поліцейські, запідозривши сп'яніння. Втім, Табулінський заявив, що у нього алергія, а він не п'яний. Від Драгера і проходження огляду у лікарні відмовився.

У 2018 році Тандир розглядав проти цього ж Табулінського подібну справу. Тоді ОПЗЖшник сказав, що він не керував авто і так само відмовився від проходження медичного огляду під відеозапис. В обох цих випадках суддя Тандир закрив справи.

У квітні 2018 року суддя Тандир просто закрив справу за 130 статтею за відсутністю складу правопорушення. Правопорушником виявився чоловік секретарки судових засідань Бородянського районного суду Ігор Бурак.

 У листопаді 2022 Тандир закрив справу проти колишнього оперативного уповноваженого Нацполіції у Києві Володимира Покінтелиці. Водій стверджував, що просто зупинив авто на блокпості і залишив його, і тільки тоді начебто пішов пити пиво. Прийшов, а за його словами, поліцейські почали складати протокол за 130 статтею. Тому Олексій Тандир і закрив справу.

Загалом за роки роботи у Макарівському суді Олексій Тандир вислухав десятки різних виправдань і пояснень про «не пив, за кермо не сідав». І багатьох водіїв не притягнув до відповідальності, відпустивши кермувати автомобілем далі навіть без штрафу.

Так, виправдані Тандиром водії:

  • вказували на необхідність перевірки Драгера, який використовувала поліція, – адже його калібрували більш як шість місяців тому;.
  • казали, що не керували автомобілем, а нерухомо сиділи в ньому чи просто напідпитку ночували. Але точно не кермували;
  • стверджували, що правоохоронці нібито «вигадували свідків» та вносили у протокол фіктивні дані. Тоді у постанові суду писало щось на зразок: «матеріали справи є шаблонними, надрукованими на бланку, заповнені невідомо якими особами». І так Тандир закривав такі справи;
  • вимагали допитати на суді свідків і писали клопотання про їхнє привід. Усе, аби відтягнути розгляд справи, а потім змусити суд її закрити через сплив строків; просто не з'являлися на судове засідання, а строк притягнення до відповідальності спливав;
  • вказували на помилку у прізвищі. Така «акція» з боку правоохоронців траплялася не раз, і не два.

У судовій практиці Олексія Тандира був не один десяток справ, коли водії відмовлялися дути у «Драгер», а потім це допомагало їм уникнути покарання. Ймовірно, саме таку тактику обрав сам Олексій Тандир, адже відмовився проходити тест на Драгері на місці скоєної ДТП на блокпосту.

Нагадаємо, 26 травня у Києві близько опівночі голова Макарівського районного суду Київської області Олексій Тандир за кермом автомобіля «Лексус» скоїв наїзд на військовослужбовця Національної гвардії України Вадима Бондаренка, який ніс службу на КПП при в'їзді до Києва. Нацгвардієць, який був родом із Черкащини й виховував трьох дітей, загинув.

Читайте також: Суддя Тандир, алкоголь, смертельна ДТП. Запрограмована трагедія
Теги: ДТП суд вирок

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди за участю поліцейського напідпитку загинули три дівчини
Хто загинув у ДТП за участю поліцейського на Кіровоградщині: імена дівчат
26 червня, 10:44
Військовозобов'язаний отримав чотири роки позбавлення волі
Вперше прокуратура скасувала умовний вирок ухилянту, суд відправив його за ґрати
29 червня, 14:53
Звільнили депутата із СІЗО по обіді, 4 липня
Нардеп Алєксєєв вийшов з-під варти
4 липня, 15:29
Попередньо відомо, що вибух у приміщенні суду скоїв Ігор Гуменюк, підозрюваний у скоєнні тяжкого злочину у 2015 році
Слідство має з’ясувати, хто приніс вибухівку у Шевченківський райсуд – Клименко
5 липня, 20:54
Ексберкутівець та його адвокат не зʼявились 12-го липня на оголошення вироку
Справи Майдану: ексберкутівець отримав умовний строк за напад на журналістку
12 липня, 16:06
«Промінвестбанк»
Окружний суд Нью-Йорка визнав, що гроші російського «Промінвестбанку» належать Україні
Вчора, 18:55
колаж: glavcom.ua
ДТП за участю судді Тандира: оприлюднено результати експертизи
10 липня, 22:01
Смертельна ДТП на Львівщині
ДТП на Львівщині: загинула дитина, ще двоє людей – в лікарні (фото)
15 липня, 13:37
Олександр Третяк: «Попереду апеляція, де продовжимо відстоювати свою правоту»
Мер Рівного прокоментував своє усунення від посади
10 липня, 14:30

Суспільство

Суддя Тандир, який збив нацгвардійця, відмазував чиновників від «п’яних» ДТП: деталі справ
Суддя Тандир, який збив нацгвардійця, відмазував чиновників від «п’яних» ДТП: деталі справ
Російські організації на початку війни крали в Україні західну зброю – Пентагон
Російські організації на початку війни крали в Україні західну зброю – Пентагон
Хвилина мовчання: згадаймо Всеволода Грабара родом із Криму
Хвилина мовчання: згадаймо Всеволода Грабара родом із Криму
Україну накриють грози: де вируватиме негода
Україну накриють грози: де вируватиме негода
Директор ЦРУ повідомив, чи готується Росія використати ядерну зброю в Україні
Директор ЦРУ повідомив, чи готується Росія використати ядерну зброю в Україні
На Донеччині загинув російський пропагандист
На Донеччині загинув російський пропагандист

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
56K
Українські інженери створили дешеву крилату ракету, яка може знищити оборону РФ
38K
Росіяни пошкодили консульство Китаю в Одесі: офіційний Пекін відреагував
22K
В Україні була оголошена повітряна тривога
15K
Окупанти перетворили український пляж на величезну військову базу – Федоров
7227
Новим міністром культури стане жінка? Нардеп Гончаренко поділився інсайдом
6484
ЗСУ просуваються на двох напрямках: ISW повідомив деталі

Новини

Дезертири з Росії можуть претендувати на статус біженця у Франції – ЗМІ
Сьогодні, 06:44
ЗСУ під щільним вогнем відбивають атаки на п’ятьох напрямках – Генштаб
Сьогодні, 06:31
У низці регіонів – дощі та грози: прогноз погоди на 21 липня
Сьогодні, 06:04
Білий дім повідомив, коли Україна отримає винищувачі F-16
Сьогодні, 04:16
21 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:25
В Україні оголошувалася повітряна тривога через зліт російського винищувача
Вчора, 23:31

Прес-релізи

Нова конкурсна програма на підтримку ветеранського бізнесу: можна отримати 3 мільйони гривень
Нова конкурсна програма на підтримку ветеранського бізнесу: можна отримати 3 мільйони гривень
29 червня, 15:34
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту