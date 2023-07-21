Суддя Тандир, який збив нацгвардійця, відмазував чиновників від «п’яних» ДТП: деталі справ

У судовій практиці Олексія Тандира був не один десяток справ, коли водії відмовлялися дути у «Драгер», а потім це допомагало їм уникнути покарання

У ніч на 26 травня суддя Макарівського райсуду Олексій Тандир напідпитку на смерть збив нацгвардійця на блокпосту в Києві. Іронічно, що за час роботи в Макарівському суді Олексій Тандир розглянув не одну сотню справ за статтею 130 – керування транспортним засобом у стані алкогольного, наркотичного сп'яніння. Деталі справ повідомив 24 канал.

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З реальних судових постанов стає зрозуміло: Олексій Тандир добре знає ймовірні прогалини, у які можна провалитися, щоб уникнути покарання за ДТП, здійснене напідпитку.

20 жовтня 2022 року Олексій Тандир у Макарівському суді розглядав справу, де водій напідпитку збив нацгвардійця. Водій ВАЗ 2101 наїхав на нацгвардійця на блокпосту у селі Гавронщина. Був у стані сп'яніння. Тандир закр», «відсутні будь-які факти того, що водій здійснив наїзд на людину (пішохода) та вона отримала тілесні ушкодження». А за іншою статтею – керування напідпитку – дав 17 тисяч гривень штрафу. З важливого те, що цей водій вже притягався до відповідальності за водіння напідпитку. Через півроку сам Тандир здійснив схожу ДТП.

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У 2021 році Олексій Тандир нібито допоміг судді Києво-Святошинського райсуду Дмитру Усатову уникнути відповідальності за «п'яну» ДТП. Про це повідомляє Фундація Dejure. Тоді Усатов, також у нетверезому стані, спричинив аварію, яка призвела до тяжких травм хребта водія іншого авто. Тандир не притягнув його до відповідальності за статтею 124, а суддя Печерського райсуду Києва Олег Білоцерківець «відмазав» Усатова за «алкогольною» 130-ою статтею. Справу закрили через сплив терміну.

Відомо, що 6 жовтня 2022 Олексій Тандир розглядав справу члена ради Макарівської місцевої гілки ОПЗЖ Володимира Табулінського. Його зупинили поліцейські, запідозривши сп'яніння. Втім, Табулінський заявив, що у нього алергія, а він не п'яний. Від Драгера і проходження огляду у лікарні відмовився.

У 2018 році Тандир розглядав проти цього ж Табулінського подібну справу. Тоді ОПЗЖшник сказав, що він не керував авто і так само відмовився від проходження медичного огляду під відеозапис. В обох цих випадках суддя Тандир закрив справи.

У квітні 2018 року суддя Тандир просто закрив справу за 130 статтею за відсутністю складу правопорушення. Правопорушником виявився чоловік секретарки судових засідань Бородянського районного суду Ігор Бурак.

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У листопаді 2022 Тандир закрив справу проти колишнього оперативного уповноваженого Нацполіції у Києві Володимира Покінтелиці. Водій стверджував, що просто зупинив авто на блокпості і залишив його, і тільки тоді начебто пішов пити пиво. Прийшов, а за його словами, поліцейські почали складати протокол за 130 статтею. Тому Олексій Тандир і закрив справу.

Загалом за роки роботи у Макарівському суді Олексій Тандир вислухав десятки різних виправдань і пояснень про «не пив, за кермо не сідав». І багатьох водіїв не притягнув до відповідальності, відпустивши кермувати автомобілем далі навіть без штрафу.

Так, виправдані Тандиром водії:

вказували на необхідність перевірки Драгера, який використовувала поліція, – адже його калібрували більш як шість місяців тому;.

казали, що не керували автомобілем, а нерухомо сиділи в ньому чи просто напідпитку ночували. Але точно не кермували;

стверджували, що правоохоронці нібито «вигадували свідків» та вносили у протокол фіктивні дані. Тоді у постанові суду писало щось на зразок: «матеріали справи є шаблонними, надрукованими на бланку, заповнені невідомо якими особами». І так Тандир закривав такі справи;

вимагали допитати на суді свідків і писали клопотання про їхнє привід. Усе, аби відтягнути розгляд справи, а потім змусити суд її закрити через сплив строків; просто не з'являлися на судове засідання, а строк притягнення до відповідальності спливав;

вказували на помилку у прізвищі. Така «акція» з боку правоохоронців траплялася не раз, і не два.

У судовій практиці Олексія Тандира був не один десяток справ, коли водії відмовлялися дути у «Драгер», а потім це допомагало їм уникнути покарання. Ймовірно, саме таку тактику обрав сам Олексій Тандир, адже відмовився проходити тест на Драгері на місці скоєної ДТП на блокпосту.

Нагадаємо, 26 травня у Києві близько опівночі голова Макарівського районного суду Київської області Олексій Тандир за кермом автомобіля «Лексус» скоїв наїзд на військовослужбовця Національної гвардії України Вадима Бондаренка, який ніс службу на КПП при в'їзді до Києва. Нацгвардієць, який був родом із Черкащини й виховував трьох дітей, загинув.