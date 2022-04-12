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    Евакуація: сьогодні з окупованих міст вдалося вивезти понад 2,6 тис. людей

    Люди намагаються виїхати із небезпечних міст - Евакуація: сьогодні з окупованих міст вдалося вивезти понад 2,6 тис. людей
    Люди намагаються виїхати із небезпечних міст
    фото: sd.ua

    Із Маріуполя та Бердянська на власному транспорті до Запоріжжя доїхали понад 2,3 тис. людей

    У вівторок 12 квітня було погоджено дев’ять гуманітарних коридорів для евакуації мирного населення. За день вдалось евакуювати 2 671 людей, повідомила віцепрем'єр-міністерка Ірина Верещук.

    Із Маріуполя та Бердянська на власному транспорті до Запоріжжя доїхали 2343 людини. З них:

    • 208 – маріупольці;
    • 2135 – мешканці міст Запорізької області (Пологи, Василівка, Бердянськ та Мелітополь).

    Колони автобусів, які виїхали із Запоріжжя для евакуації людей з Бердянська, Токмака та Енергодара окупаційні війська РФ продовжують блокувати на блокпості у Василівці, повідомила Верещук.

    «Ми шукаємо можливості для розблокування проїзду автобусів різними шляхами», — додала вона.

    Із міст Лисичанськ, Сєвєродонецьк, Рубіжне, Кремінна та Попасна Луганської області вдалося евакуювати 328 людей.

    Також стало відомо, скільки українців перебувають у полоні рашистів.

    Додамо, що Івано-Франківськ готовий прийняти ще 100 тис. переселенців.

    Читайте також: Верещук радить не нехтувати закликами влади до евакуації

    Теги: Запоріжжя Маріуполь росія окупанти війна Попасна Україна окупація Ірина Верещук евакуація #stoprussia
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    Евакуація: сьогодні з окупованих міст вдалося вивезти понад 2,6 тис. людей