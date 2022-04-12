Чи була хіматака в Маріуполі? У Пентагона виникли проблеми зі встановленням істини

Розпочата перевірка інформації щодо застосування токсичної речовини проти українських захисників у Маріуполі

Розпочата перевірка інформації щодо застосування токсичної речовини проти українських захисників у Маріуполі

Вашингтон серйозно ставиться до повідомлень про використання Росією хімічної зброї з огляду на попередні прецеденти

Пентагон наразі не може підтвердити заяви про використання Росією хімічної зброї, білого фосфору, у Маріуполі. Про це у вівторок заявив високопосадовець міністерства оборони США, повідомляє «Голос Америки».

В уряді США досі аналізують ситуацію.

У Пентагоні заявили, що на заваді оцінці ситуації відсутність доступу до Маріуполя, неможливість спілкуватись із лікарями.

Посадовець США наголосив, що Вашингтон серйозно ставиться до повідомлень про використання Росією хімічної зброї з огляду на попередні прецеденти.

При цьому, вказав посадовець, встановити факт використання зброї дистанційно за даними спостережень нелегко. «Це складно довести без присутності на місці», - зазначив він.

Міноборони США також вважає, що на поточний момент Росія зберігає «дещо понад 80%» сил, які від початку накопичила проти України. РФ нині сконцентрувала більшість своїх повітряних ударів в Україні на сході та заході.

У Пентагоні також вказали, що щоденно здійснюють поставки військової допомоги до України.

Нагадаємо, 11 квітня рашисти скинули з безпілотника на Маріуполь невідому токсичну речовину.

Міністерство оборони України наразі перевіряє інформацію про можливе застосування хімічної зброї російськими окупантами в Маріуполі.

До слова, у МЗС Великої Британії заявили, що будь-яке використання хімзброї буде ескалацією. Уже розпочата перевірка інформації щодо застосування токсичної речовини проти українських захисників у Маріуполі.

Раніше повідомлялося, що окупанти погрожують застосувати в Маріуполі хімічну зброю. Представники окупаційної адміністрації «ДНР» обіцяли застосувати хімічну зброю проти українських військових, які обороняються на «Азовсталі».

Згодом президент відреагував на погрози окупантів щодо хіматаки.

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