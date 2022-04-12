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    Події в Україні

    Чи була хіматака в Маріуполі? У Пентагона виникли проблеми зі встановленням істини

    Розпочата перевірка інформації щодо застосування токсичної речовини проти українських захисників у Маріуполі - Чи була хіматака в Маріуполі? У Пентагона виникли проблеми зі встановленням істини
    Розпочата перевірка інформації щодо застосування токсичної речовини проти українських захисників у Маріуполі

    Вашингтон серйозно ставиться до повідомлень про використання Росією хімічної зброї з огляду на попередні прецеденти

    Пентагон наразі не може підтвердити заяви про використання Росією хімічної зброї, білого фосфору, у Маріуполі. Про це у вівторок заявив високопосадовець міністерства оборони США, повідомляє «Голос Америки».

    В уряді США досі аналізують ситуацію.

    У Пентагоні заявили, що на заваді оцінці ситуації відсутність доступу до Маріуполя, неможливість спілкуватись із лікарями.

    Посадовець США наголосив, що Вашингтон серйозно ставиться до повідомлень про використання Росією хімічної зброї з огляду на попередні прецеденти.

    При цьому, вказав посадовець, встановити факт використання зброї дистанційно за даними спостережень нелегко. «Це складно довести без присутності на місці», - зазначив він.

    Міноборони США також вважає, що на поточний момент Росія зберігає «дещо понад 80%» сил, які від початку накопичила проти України. РФ нині сконцентрувала більшість своїх повітряних ударів в Україні на сході та заході.

    У Пентагоні також вказали, що щоденно здійснюють поставки військової допомоги до України.

    Нагадаємо, 11 квітня рашисти скинули з безпілотника на Маріуполь невідому токсичну речовину.

    Міністерство оборони України наразі перевіряє інформацію про можливе застосування хімічної зброї російськими окупантами в Маріуполі.

    До слова, у МЗС Великої Британії заявили, що будь-яке використання хімзброї буде ескалацією. Уже розпочата перевірка інформації щодо застосування токсичної речовини проти українських захисників у Маріуполі.

    Раніше повідомлялося, що окупанти погрожують застосувати в Маріуполі хімічну зброю. Представники окупаційної адміністрації «ДНР» обіцяли застосувати хімічну зброю проти українських військових, які обороняються на «Азовсталі».

    Згодом президент відреагував на погрози окупантів щодо хіматаки.

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    Теги: Маріуполь росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    Чи була хіматака в Маріуполі? У Пентагона виникли проблеми зі встановленням істини