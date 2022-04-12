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    Окупанти спалюють тіла тисяч вбитих жителів Маріуполя

    Мобільні крематорії РФ притягла, аби спалювати українців - Окупанти спалюють тіла тисяч вбитих жителів Маріуполя
    Мобільні крематорії РФ притягла, аби спалювати українців
    фото з відкритих джерел

    Росія заявляє, що її мета в – «захистити людей на Донбасі»

    Російські загарбники притягли з собою в Україну мобільні крематорії, де прямо зараз у Маріуполі вони спалюють тіла закатованих мирних жителів. Про це розповів радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.

    Радник Єрмака нагадав, що Росія заявляє, що нібито її мета в Україні – «захистити людей на Донбасі».

    «Просто цієї миті російські мобільні крематорії спалюють тіла тисяч цивільних у Маріуполі, другому за розміром місті Донецької області. Ті хто вижив, умирають з голоду. Від чого ви їх захищаєте? Від життя?», – написав Подоляк.

    Російські військові 6 квітня привезли до Маріуполя мобільні крематорії. Після міжнародного розголосу різні у Бучі, вони хочуть замести сліди своїх звірств.

    Міський голова Маріуполя Вадим Бойченко заявив, що за час повномасштабної війни Росії проти України в місті загинуло більше 10 тисяч цивільних українців.

    Відомо, що РФ стягує нові війська та авіацію до східних кордонів України.

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    Теги: Маріуполь росія окупанти геноцид війна вбивство Донеччина Україна окупація Михайло Подоляк #stoprussia
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    Окупанти спалюють тіла тисяч вбитих жителів Маріуполя