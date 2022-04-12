Окупанти спалюють тіла тисяч вбитих жителів Маріуполя

Росія заявляє, що її мета в – «захистити людей на Донбасі»

Російські загарбники притягли з собою в Україну мобільні крематорії, де прямо зараз у Маріуполі вони спалюють тіла закатованих мирних жителів. Про це розповів радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.

Радник Єрмака нагадав, що Росія заявляє, що нібито її мета в Україні – «захистити людей на Донбасі».

«Просто цієї миті російські мобільні крематорії спалюють тіла тисяч цивільних у Маріуполі, другому за розміром місті Донецької області. Ті хто вижив, умирають з голоду. Від чого ви їх захищаєте? Від життя?», – написав Подоляк.

Російські військові 6 квітня привезли до Маріуполя мобільні крематорії. Після міжнародного розголосу різні у Бучі, вони хочуть замести сліди своїх звірств.

Міський голова Маріуполя Вадим Бойченко заявив, що за час повномасштабної війни Росії проти України в місті загинуло більше 10 тисяч цивільних українців.

Відомо, що РФ стягує нові війська та авіацію до східних кордонів України.

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