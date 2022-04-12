Окупанти спалюють тіла тисяч вбитих жителів Маріуполя
Росія заявляє, що її мета в – «захистити людей на Донбасі»
Російські загарбники притягли з собою в Україну мобільні крематорії, де прямо зараз у Маріуполі вони спалюють тіла закатованих мирних жителів. Про це розповів радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.
Радник Єрмака нагадав, що Росія заявляє, що нібито її мета в Україні – «захистити людей на Донбасі».
«Просто цієї миті російські мобільні крематорії спалюють тіла тисяч цивільних у Маріуполі, другому за розміром місті Донецької області. Ті хто вижив, умирають з голоду. Від чого ви їх захищаєте? Від життя?», – написав Подоляк.
Російські військові 6 квітня привезли до Маріуполя мобільні крематорії. Після міжнародного розголосу різні у Бучі, вони хочуть замести сліди своїх звірств.
Міський голова Маріуполя Вадим Бойченко заявив, що за час повномасштабної війни Росії проти України в місті загинуло більше 10 тисяч цивільних українців.
Відомо, що РФ стягує нові війська та авіацію до східних кордонів України.