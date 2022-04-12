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    Події в Україні

    Стало відомо, скільки українців перебувають у полоні рашистів

    У росіян в полоні пів тисячі жінок&nbsp;&ndash; Верещук - Стало відомо, скільки українців перебувають у полоні рашистів
    У росіян в полоні пів тисячі жінок – Верещук
    фото: Reuters

    Окупанти утримують 1700 українських військових та цивільних

    Російські окупанти утримують в полоні приблизно 1700 солдатів та цивільних осіб. Про це повідомила міністерка з питань реінтеграції окупованих територій України Ірина Верещук, пише Reuters.

    Зокрема, з усіх полонених 500 – це жінки.

    Зазначається, що окупанти «примушують стояти, не дають сісти. Голять наголо, змушують щодня роздягатися для огляду. Принижують людську гідність», але «наші дівчата та жінки... просять нас продовжувати боротися за нашу перемогу».

    Водночас Москва заявляє, що забезпечує українських військовополонених «усім необхідним» та «висококваліфікованою медичною допомогою» відповідно до міжнародного права.

    Нагадаємо, у Запорізькій області окупанти масово викрадають людей.

    Також викрадених українських громадян розміщують у кримських СІЗО – Джемілєв.

    Як відомо, росіяни викрадають цивільних чоловіків та видають їх за військовополонених.

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    Теги: росія окупанти війна полон Україна окупація Ірина Верещук #stoprussia
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    Стало відомо, скільки українців перебувають у полоні рашистів