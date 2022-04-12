Стало відомо, скільки українців перебувають у полоні рашистів

У росіян в полоні пів тисячі жінок – Верещук

Окупанти утримують 1700 українських військових та цивільних

Російські окупанти утримують в полоні приблизно 1700 солдатів та цивільних осіб. Про це повідомила міністерка з питань реінтеграції окупованих територій України Ірина Верещук, пише Reuters.

Зокрема, з усіх полонених 500 – це жінки.

Зазначається, що окупанти «примушують стояти, не дають сісти. Голять наголо, змушують щодня роздягатися для огляду. Принижують людську гідність», але «наші дівчата та жінки... просять нас продовжувати боротися за нашу перемогу».

Водночас Москва заявляє, що забезпечує українських військовополонених «усім необхідним» та «висококваліфікованою медичною допомогою» відповідно до міжнародного права.

Нагадаємо, у Запорізькій області окупанти масово викрадають людей.

Також викрадених українських громадян розміщують у кримських СІЗО – Джемілєв.

Як відомо, росіяни викрадають цивільних чоловіків та видають їх за військовополонених.

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