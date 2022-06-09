Розгін студентів на Майдані: суд почав справу проти керівника силовиків

Володимира Сівковича звинувачують у незаконному перешкоджанні проведенню акцій протесту під час Революції Гідності

Суд задовольнив клопотання слідчого ДБР на здійснення спеціального досудового розслідування відносно колишнього заступника Секретаря Ради національної безпеки і оборони України Володимира Сівковича. Про це повідомили в ДБР.

Державне бюро розслідувань здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні за підозрою Володимира Сівковича у незаконному перешкоджанні проведенню акцій протесту під час Революції Гідності.

Спеціальне досудове розслідування дасть можливість заочно скерувати обвинувальний акт до суду.

Заступник Секретаря Ради національної безпеки і оборони України був натхненником та організатором силового розгону студентів з Майдану Незалежності у місті Києві в ніч на 30 листопада 2013 року.

Слідство встановило, що для цього колишній посадовець вступив у змову з колишнім головою Київської міської державної адміністрації та вплинув на начальника Головного управління Міністерства внутрішніх справ України в його ж кабінеті.

Він вмовив правоохоронця відати наказ працівникам міліції про звільнення силовим методом Майдану Незалежності від громадян, що реалізовували своє конституційне право на мирні збори.

Внаслідок виконання цього явно злочинного наказу співробітники міліції та військовослужбовці внутрішніх військ МВС України заподіяли тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості 127 громадянам. Близько 300 учасників зборів були витіснені від Монумента Незалежності та пам’ятника засновникам Києва за межі площі у напрямках вулиць Інститутська, Архітектора Городецького та Хрещатик. При цьому правоохоронці перевищували службові повноваження, застосували насильство, використовували спеціальні засоби - такі як кийки «ПР-73» та «Томфа» тощо.

Колишній заступник Секретаря Ради національної безпеки і оборони України підозрюється в організації незаконного перешкоджання службовою особою проведенню мітингів та організації перевищення влади працівниками правоохоронних органів із застосуванням фізичного насильства (ч. 3 ст. 27, ст. 340 та ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 365 Кримінального кодексу України).

10 червня 2020 року Володимира Сівковича було оголошено у міжнародний розшук.

Раніше ДБР взялося за ексміліціянта, який доріс до «міністра «ДНР».