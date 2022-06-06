ДБР взялося за ексміліціянта, який доріс до «міністра «ДНР»

До початку жовтня 2014 року підозрюваний служив у лавах тодішньої української міліції

Юрій Сіроватко підозрюється у колабораційній діяльності

Територіальне управління Державного бюро розслідувань у Києві оголосило підозру так званому «міністру юстиції «ДНР» Юрію Сіроватку за співпрацю з державою-агресором і її окупаційною адміністрацією (ч.6 ст. 111-1 Кримінального кодексу України). Про це повідомляє «Главком» з посиланням на текст підозри від 6 червня.

До початку жовтня 2014 року підозрюваний служив у лавах тодішньої української міліції, зокрема, був начальником управління боротьби зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми Головного управління МВС у Донецькій області. Має звання полковника.

За даними досудового розслідування, у квітні 2022 року Юрій Сіроватко як «міністр юстиції» терористичної організації «Донецька народна республіка» засвітився під час публічних виступів на окупованих територіях, а саме у Волновасі, Нікопольському і Мангуші.

Також фейковий міністр брав участь у відкритті «відділу РАЦС» в окупованому Маріуполі і підписанні угоди про співпрацю між «міністром юстиції «ДНР» і міністерством юстиції РФ.

Крім цього, у російських ЗМІ з’явилася інформація наприкінці травня, в якій «міністр юстиції «ДНР» Сіроватко пригрозив: деяким українським полоненим, у тому числі тим, хто здався на «Азовсталі», загрожує смертна кара.

У вересні 2018 року Юрія Сіроватка внесено до бази «Миротворець».

Як відомо, стаття 111-1 Кримінального кодексу України набрала чинності 15 березня 2022 року. Йдеться про притягнення до відповідальності осіб, які у будь-якій формі співпрацюють з державою-агресором. За вчинення подібного злочину передбачено покарання – від 10 до 15 років позбавлення волі.

Нагадаємо, що в Україні триває 103-й день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією.