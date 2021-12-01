Новий Майдан? Аваков дав пораду владі

Аваков підкреслив, що в демократичному суспільстві існують різні думки, які потрібно поважати

Влада має адекватно реагувати на акції протесту громадян і не використовувати їх як підставу для боротьби з опозицією та утиску свободи слова. Про це ексглава МВС Арсен Аваков заявив у ході 12-го Київського Форуму з безпеки у середу у Києві.

«Провокації завжди можливі. Тут головне, щоб ми мали адекватну владу. Бувають різні ситуації. Але реагування на події, що відбуваються на вулиці, під час акцій протесту може призвести до бажання приборкати свободу слова або закрити чергові телеканали або оголосити державний переворот у виконанні опозиційних партій», – сказав він.

Арсен Аваков підкреслив, що в демократичному суспільстві існують різні думки, які потрібно поважати, і демократія завжди передбачає баланс.

«Баланс передбачає прислухатися до суспільства. Іноді це буває незручно, але треба дослухатися», – зазначив ексглава МВС.

Нагадаємо, 26 листопада під час пресмарафону президент України Володимир Зеленський заявив, що Рінат Ахметов разом зі своїм оточенням може готувати державний переворот в Україні.

Заява Зеленського викликала неабиякий резонанс у світі, її прокоментувала велика кількість українських та світових політиків, зокрема, президент США Джозеф Байден.

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