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    Протести у Казахстані. Що очікувало Україну, якби Майдан не зумів випередити Путіна і Януковича

    • Юрій Бутусов

      Журналіст, громадський діяч

    •  glavcom.ua
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    Заради крісла Токаєв здав суверенітет країни та зрадив свій народ - Протести у Казахстані. Що очікувало Україну, якби Майдан не зумів випередити Путіна і Януковича
    Заради крісла Токаєв здав суверенітет країни та зрадив свій народ
    фото: tengrinews.kz

    Токаєв дозволив розстріли на місці без жодної оглядки на закон

    Мовою оригіналу

    «Бандитов и террористов нужно уничтожать»: как Россия подавляет революцию в Казахстане

    Сегодня мы видим, что ожидало Украину, если бы Майдан не сумел опередить Путина и Януковича.

    1. Сегодня Президент Токаев обратился к народу Казахстана не на родном казахском, а... на русском языке.

    Очевидно, что главные слушатели и адресаты обращения для Токаева – не народ Казахстана, а Кремль.

    2. «Правоохранительным органам и армии мною дан приказ открывать огонь на поражение без предупреждения».

    Токаев разрешил расстрелы на месте без всякой оглядки на закон.

    3. «Какие могут быть переговоры с преступниками, убийцами? Именно с бандитами и террористами, поэтому их нужно уничтожить.... Только на Алматы напало 20 тысяч бандитов».

    То есть никаких переговоров не будет – будут расстрелы на месте без суда и следствия. Все протестующие – бандиты, которых Токаев лишил всяких гражданских прав.

    4. «Подстрекательскую роль в нарушениях правопорядка играют так называемые «свободные» средства массовой информации и «забугорные» деятели, далекие от коренных интересов нашего многонационального народа».

    О нарушении коренных интересов казахов Токаев заявил на русском языке после того, как для подавления протестов прибыли российские войска. Но виноваты во всем, конечно, «свободные СМИ».

    5. Минобороны РФ заявило, что в Казахстан введены части 45-й бригады спецназ ВДВ, 31-й десантно-штурмовой бригады, 98-й воздушно-десантной дивизии. Эти части принимали участие во вторжении в Украину в Крыму и на Донбассе, в нападении на украинские войска под Иловайском. Командует группировкой генерал Сердюков, который командовал силами вторжения в Крыму.

    6. Главным выгодополучателем является Россия. Токаев стал российской марионеткой в обмен на силовую защиту, и разрешил устроить новые военные базы РФ в Казахстане. По сути, ради своего кресла Токаев сдал суверенитет своей страны и предал свой народ.

    7. Силовое подавление восстания в Казахстане для России станет примером и стимулом проведения более активных силовых действий против Украины.

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    Джерело: блог Юрія Бутусова

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    Теги: Росія Революція Гідності Путін Казахстан
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    Протести у Казахстані. Що очікувало Україну, якби Майдан не зумів випередити Путіна і Януковича