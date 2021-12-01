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    Організатор протестів 1 грудня спрогнозував кількість людей, які прийдуть на Майдан

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    21 листопада на Банковій було оголошено ультиматум Зеленському: звільнити главу Офісу президента Андрія Єрмака - Організатор протестів 1 грудня спрогнозував кількість людей, які прийдуть на Майдан
    21 листопада на Банковій було оголошено ультиматум Зеленському: звільнити главу Офісу президента Андрія Єрмака
    фото: glavcom.ua

    На вечір 1 грудня об’єднання громадських організацій «Рух опору капітуляції» скликає Майдан у Києві

    Юрій Гудименко, один із лідерів партії «Демократична сокира», яка є співорганізатором акції протесту 1 грудня, який, власне і оголосив ультиматум президенту 21 листопада на Банковій, спрогнозував кількість людей, які прийдуть на Майдан 1 грудня. Про це Гудименко розповів в інтерв’ю «Главкому».

    Гудименко зазначив, що після відкриття провадження ДБР проти Юрія Бутусова на Майдан прийде більшість людей, ніж він очікував.

    «Раніше думав про одну кількість людей. Після відкриття провадження ДБР проти Юрія Бутусова я вже думаю про іншу, більшу кількість людей. Якщо за цей час до акції Зеленський ще щось зробить, ситуація знову може змінитися. Зрозуміло, що будуть тисячі, це навіть не обговорюється. Але скільки точно, подивимося увечері 1 грудня», – зазначив він.

    Нагадаємо, на вечір 1 грудня об’єднання громадських організацій «Рух опору капітуляції» скликає Майдан у Києві. Він має підвести підсумки оголошеному 21 листопада на Банковій ультиматуму президенту Володимиру Зеленському.

    Вимога, яка була озвучена: звільнення глави Офісу президента Андрія Єрмака. Якщо звільнення не відбудеться, організатори планують розпочати безстрокову акцію.

    26 листопада під час пресмарафону президент України Володимир Зеленський заявив, що Рінат Ахметов разом зі своїм оточенням може готувати державний переворот в Україні.

    Читайте також інтерв'ю: Організатор «путчу 1 грудня»: Не буде крові та жодних провокацій з нашого боку

    Теги: протест Володимир Зеленський президент Юрій Гудименко
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    Організатор протестів 1 грудня спрогнозував кількість людей, які прийдуть на Майдан