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Розікрала понад 18 млн грн: правоохоронці вручили підозру чиновниці Міноборони

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Розікрала понад 18 млн грн: правоохоронці вручили підозру чиновниці Міноборони
фото: НАБУ

НАБУ викрило схему розкрадання коштів на будівництві житла для військових

31 жовтня Національне антикорупційне бюро України та Спеціальна антикорупційна прокуратура повідомили про підозру колишній очільниці Департаменту капітального будівництва Міністерства оборони України у розтраті понад 18 млн грн, виділених на купівлю житла для військових. Про це повідомляє пресслужба НАБУ.

Про підозру також повідомили також директору компанії-забудовника. Слідство встановило, що очільниця департаменту капітального будівництва Міноборони разом зі спільником створили умови для перерахування навесні 2015 року понад 18,66 млн грн компанії-забудовнику за нібито готові 96 квартир у Києві.

Розікрала понад 18 млн грн: правоохоронці вручили підозру чиновниці Міноборони фото 1

Насправді будинок був недобудований, не мав внутрішнього оздоблення, до нього не підвели комунікації, однак дані підробили та вказали, що житло готове.

Розслідування розпочали ще восени 2015 року. За три роки житло до ладу не привели, тому влітку 2020 року НАБУ «реанімували справу».

Розікрала понад 18 млн грн: правоохоронці вручили підозру чиновниці Міноборони фото 2

В листопаді 2020 року підслідність у ній визначили за НАБУ. Надалі НАБУ і САП провели необхідні слідчі дії, завдяки яким зібрано достатньо доказів для повідомлення про підозру посадовцю МОУ та її пособнику.

Нагадаємо, НАБУ спіймало на корупції директора одного із заводів «Укроборонпрому». Також НАБУ і САП оголосили підозру голові Рахункової палати.

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