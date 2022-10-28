Ексголову Держприкордонслужби викрито на корупції – НАБУ

НАБУ та САП повідомили колишньому голові Державної прикордонної служби України про підозру у зловживанні владою та службовим становищем

Слідство має докази, що посадовець ДПСУ діяв у змові з директором приватної компанії

Ексголову Державної прикордонної служби України Петра Цигикала викрито на корупції. Про це повідомляє Національне антикорупційне бюро України.

«У п’ятницю, 28 жовтня, НАБУ та САП повідомили колишнім голові Державної прикордонної служби України, начальнику першого окремого відділу капітального будівництва ДПСУ та директору приватної компанії-забудовниці про підозру у зловживанні владою та службовим становищем, в результаті чого забудовник одержав неправомірну вигоду у понад 10,68 млн грн», – йдеться у повідомленні.

Дії всіх осіб кваліфікували за ч.2 ст. 364 Кримінального кодексу України.

Слідство встановило, що приватна компанія мала збудувати та передати у першому півріччі 2019 року ДПСУ 66 квартир у центрі Львова для подальшого заселення прикордонників та їхніх родин.

Натомість ДПСУ отримала 53 квартири у передмісті Львова, загальна вартість яких, за результатами експертизи, на 10,68 млн грн дешевша за нерухомість у Львові.

«Попри укладені договори з ДПСУ, компанія-забудовниця продала квартири у Львові, які фактично мали відійти прикордонникам, стороннім покупцям. Тому запропонувала схему «заміни» голові ДПСУ, який пристав на пропозицію. Слідство має докази, що посадовці ДПСУ діяли у змові з директором приватної компанії, від початку усвідомлюючи її невигідний як для Держприкордонслужби, характер», – ідеться в повідомленні.

Як раніше повідомлялося, Національне антикорупційне бюро і Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили про підозру ще 15 особам, причетним до запровадження та дії формули «Роттердам+», через яку впродовж 2018-2019 років споживачам електроенергії було завдано збитків на понад 20 млрд грн.