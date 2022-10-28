Головна Країна Політика
search button user button menu button

Ексголову Держприкордонслужби викрито на корупції – НАБУ

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Ексголову Держприкордонслужби викрито на корупції – НАБУ
НАБУ та САП повідомили колишньому голові Державної прикордонної служби України про підозру у зловживанні владою та службовим становищем
фото з відкритих джерел

Слідство має докази, що посадовець ДПСУ діяв у змові з директором приватної компанії

Ексголову Державної прикордонної служби України Петра Цигикала викрито на корупції. Про це повідомляє Національне антикорупційне бюро України.

«У п’ятницю, 28 жовтня, НАБУ та САП повідомили колишнім голові Державної прикордонної служби України, начальнику першого окремого відділу капітального будівництва ДПСУ та директору приватної компанії-забудовниці про підозру у зловживанні владою та службовим становищем, в результаті чого забудовник одержав неправомірну вигоду у понад 10,68 млн грн», – йдеться у повідомленні.

Дії всіх осіб кваліфікували за ч.2 ст. 364 Кримінального кодексу України.

Слідство встановило, що приватна компанія мала збудувати та передати у першому півріччі 2019 року ДПСУ 66 квартир у центрі Львова для подальшого заселення прикордонників та їхніх родин.

Натомість ДПСУ отримала 53 квартири у передмісті Львова, загальна вартість яких, за результатами експертизи, на 10,68 млн грн дешевша за нерухомість у Львові.

«Попри укладені договори з ДПСУ, компанія-забудовниця продала квартири у Львові, які фактично мали відійти прикордонникам, стороннім покупцям. Тому запропонувала схему «заміни» голові ДПСУ, який пристав на пропозицію. Слідство має докази, що посадовці ДПСУ діяли у змові з директором приватної компанії, від початку усвідомлюючи її невигідний як для Держприкордонслужби, характер», – ідеться в повідомленні.

Як раніше повідомлялося, Національне антикорупційне бюро і Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили про підозру ще 15 особам, причетним до запровадження та дії формули «Роттердам+», через яку впродовж 2018-2019 років споживачам електроенергії було завдано збитків на понад 20 млрд грн.

Теги: прокуратура нерухомість НАБУ слідство

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Посадовцю загрожує до трьох років позбавлення волі
НАБУ і САП оголосили підозру голові Рахункової палати
24 жовтня, 15:30
За даними слідства, через схему посадовця до бюджету не надійшло понад 46 млн грн
НАБУ спіймало на корупції директора одного із заводів «Укроборонпрому»
25 жовтня, 19:07
Кирило Шевченко прокоментував оголошення його у розшук
Ексглава Нацбанку, якого розшукує НАБУ, дав про себе знати
25 жовтня, 18:43

Політика

Новий пакет військової допомоги Україні: що США підготували для ЗСУ
Новий пакет військової допомоги Україні: що США підготували для ЗСУ
Ексголову Держприкордонслужби викрито на корупції – НАБУ
Ексголову Держприкордонслужби викрито на корупції – НАБУ
На фронт відправили вже понад 80 тис. осіб: Шойгу відзвітував Путіну про мобілізацію
На фронт відправили вже понад 80 тис. осіб: Шойгу відзвітував Путіну про мобілізацію
Вперше представниця українського парламенту відвідала Тайвань
Вперше представниця українського парламенту відвідала Тайвань
Російська атака на українську енергосистему: Банкова жорстко поставила Медведєва на місце
Російська атака на українську енергосистему: Банкова жорстко поставила Медведєва на місце
Подарунок для нардепа-«слуги». Суд відмовився конфіскувати дорогий годинник
Подарунок для нардепа-«слуги». Суд відмовився конфіскувати дорогий годинник

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
119K
«Показують «чмобіків», а приїжджають досвідчені бійці»: білоруський десантник про росіян 
27K
Стало відомо, яким ганебним словом рашисти називають своїх «мобіків» (відео)
22K
Нові заяви Путіна та ситуація з електрикою. П'ять головних новин 27 жовтня
14K
Путін порахував втрати України у війні 
13K
28 жовтня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони
9638
«Промова Путіна вкладається у два слова». Банкова відреагувала на виступ диктатора

Новини

ЗСУ за добу уразили 25 районів зосередження окупантів – Генштаб
Сьогодні, 07:24
Пригожин створює авіаційний загін у своїй приватній армії – ISW
Сьогодні, 06:37
Нові заяви Путіна та ситуація з електрикою. П'ять головних новин 27 жовтня
Вчора, 21:00
Вбивці, ґвалтівники, наркоторговці. Кого РФ вербує на війну в Україну
Вчора, 07:37
ЗСУ ударили по базі окупантів зі складами боєприпасів у Бериславі – Генштаб
Вчора, 07:12
Ядерні навчання Росії та візит президента Гвінеї-Бісау. П'ять головних новин 26 жовтня
26 жовтня, 21:00

Прес-релізи

В Україні буде створено експертну групу з захисту, збереження та реставрації культурної спадщини
В Україні буде створено експертну групу з захисту, збереження та реставрації культурної спадщини
27 жовтня, 12:11
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту