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НАБУ оголосило 15 нових підозр у справі «Роттердам+»

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
НАБУ оголосило 15 нових підозр у справі «Роттердам+»
Cлідство має докази, що ухвалити таку формулу обчислення НКРЕКП вмовили представники групи приватних теплогенеруючих компаній
фото: nabu.gov.ua

Це другий епізод масштабного розслідування антикорупційних органів

Національне антикорупційне бюро і Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили про підозру ще 15 особам, причетним до запровадження та дії формули «Роттердам+», через яку впродовж 2018-2019 років споживачам електроенергії було завдано збитків на понад 20 млрд грн. Про це повідомляє пресслужба НАБУ.

Зазначається, що це – другий епізод масштабного розслідування антикорупційних органів. Розслідування першого, за підозрою шести осіб, – щодо незаконної переплати понад 19 млрд грн упродовж 2016-2017 років – завершили у вересні 2022 року.

Коло підозрюваних у новому епізоді включає:

  • двох колишніх голів Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП);
  • шість колишніх членів НКРЕКП;
  • трьох чинних членів НКРЕКП;
  • одного чинного та одного колишнього працівника НКРЕКП;
  • чинного та колишнього посадовця групи приватних теплогенеруючих компаній.

Шестеро з цих осіб, які, за версією слідства, усвідомлено взяли участь у злочині, одержали нові підозри за ч.2 ст.364 (зловживання владою або службовим становищем) Кримінального кодексу України.

Дії членів НКРЕКП, які, не розібравшись голосували за затвердження так званої формули «Роттердам+», кваліфікували за ч.2 ст.367 (службова недбалість) Кримінального кодексу України. Слідство вважає, що вони неналежним чином виконували свої службові обов’язки, що спричинило тяжкі наслідки державним і громадським інтересам.

За версією слідства, у так звану формулу «Роттердам+», заклали витрати, яких насправді не існувало, а саме - на транспортування вугілля національного виробника до теплових електростанцій з порту у Роттердамі. В результаті, як вважають НАБУ і САП, кінцеві споживачі протягом 2016-2019 років переплатили понад 39 млрд грн, що підтверджується висновком експерта.

У НАБУ стверджують, що слідство має докази, що ухвалити таку формулу обчислення НКРЕКП вмовили представники групи приватних теплогенеруючих компаній, які в результаті й отримали надприбутки.

«Спочатку регулятор не погоджувався, розуміючи абсурдність включення витрат на транспортування до тарифу, проте в березні 2016 року на зазначену пропозицію пристав. Як наслідок, відбулось зростання тарифів на електроенергію для промисловості, об’єктів соціальної інфраструктури, підприємців, що призвело до подорожчання товарів та послуг для кінцевого споживача, в тому числі й першої необхідності», – зазначили в НАБУ.

Нагадаємо, формула «Роттердам+» – це методика визначення вартості вугілля, в якості палива для теплових електростанцій при розрахунку прогнозної оптової ціни електроенергії в Україні. Методика застосовувалася в Україні з 1 травня 2016 по 30 червня 2019 року.

В 2020-2021 році справа «Роттердам+» була чотири рази закрита прокуратурою через відсутність складу злочину. Пізніше це рішення підтвердив Вищий антикорупційний суд.

Нагадаємо, 10 листопада ініціатор справи «Роттердам+» Віктор Чумак відкликав свою скаргу і відмовився оскаржувати рішення ВАКС про закриття цієї справи. Своє рішення він пояснив небажанням підігрувати Коломойському у цій справі.

Справу «Роттердам+» було закрито Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою 20 травня 2021 року через відсутність складу злочину. Це стало 4-м закриттям цієї справи, оскільки в ході трирічного розслідування не було встановлено ні шкоди від дії формули, ні потерпілих, ні факту порушення закону.

13 жовтня 2021 року ВАКС підтвердив законність і обґрунтованість рішення про закриття справи «Роттердам+».

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Теги: НАБУ САП суд НКРЕКП

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