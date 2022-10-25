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НАБУ спіймало на корупції директора одного із заводів «Укроборонпрому»

Надія Клочко
glavcom.ua
НАБУ спіймало на корупції директора одного із заводів «Укроборонпрому»
За даними слідства, через схему посадовця до бюджету не надійшло понад 46 млн грн
фото з відкритих джерел

Антикорупційне відомство зазначає, що директор приладобудівного заводу держконцерну не вказав у декларації 2,44 млн грн та квартиру в Болгарії

Правоохоронці звинуватили директор приладобудівного заводу концерну «Укроборонпром» в отриманні 2,44 млн грн неправомірної вигоди. Про це повідомила пресслужба Національного антикорупційного бюро України (НАБУ).

Як зазначається у повідомленні, посадова особа не задекларувала ці гроші та нерухомість за кордоном. Слідство встановило, що чиновник отримував гроші від осіб, пов'язаних із ТОВ «Оптимумспецдеталь», з вересня 2016-го до січня 2017 року. За даними системи YouControl, ця компанія була зареєстрована 8 серпня 2012 року у Києві.

У НАБУ зазначають, що директору заводу платили за приховування махінацій із безпідставною оплатою за постачання товарів військового призначення на користь зазначеної компанії.

У схемі, за даними бюро, брали участь дев’ять осіб, з них четверо засуджені та ще четверо перебувають на лаві підсудних. У межах розслідування встановлено, що за час дії схеми поставлено товарів на суму близько 165 млн грн.

До бюджету не надійшло понад 46 млн грн, з яких 25,77 млн – податок на додану вартість, а 20,63 млн – податок на прибуток, зазначили у пресслужбі.

Правоохоронці розповіли, що підозрюваний не вніс до декларації за 2020 рік відомості про квартиру в Болгарії, яка належить його дружині, яка на момент купівлі коштувала близько 1,33 млн гривень.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що працівники Служби безпеки України в рамках кримінального провадження перевіряють службовців державного підприємства «Антонов» щодо імовірної співпраці з Росією, що могло призвести до знищення найбільшого у світі літака Ан-225 «Мрія» на початку повномасштабного вторгнення. Згодом СБУ повідомила деталі розслідування

Теги: Укроборонпром НАБУ корупція

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