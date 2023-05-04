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Розкрадання на закупівлях для ЗСУ: затримано віцемера Вознесенська

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Розкрадання на закупівлях для ЗСУ: затримано віцемера Вознесенська
Фігуранти справи налагодили злочинний механізм виведення у тінь бюджетних коштів під час публічних закупівель оборонної продукції
фото: СБУ

Фігуранти справи завдали державі збитків на майже один млн грн

Служба безпеки України затримала першого заступника голови міста Вознесенськ Миколаївської області. Чиновник підозрюється у привласненні бюджетних коштів, виділених на закупівлю продукції для Сил оборони у прифронтових районах Миколаївщини. Про це повідомила пресслужба СБУ.

За даними слідства, віцемер залучив до злочинної схеми двох своїх підлеглих – посадовців бухгалтерії міськради і голову місцевого благодійного фонду.

Матеріали розслідування свідчать, що фігуранти налагодили злочинний механізм виведення у тінь бюджетних коштів під час публічних закупівель оборонної продукції. За попередніми даними, вони завдали державі збитків на майже один млн грн.

Під час обшуків за місцями роботи, проживання та в автомобілях фігурантів виявлені документи та чорнові записи з доказами незаконних дій та понад мільйон у гривневому еквіваленті.

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СБУ затримала віцемера Вознесенська та його спільників
фото: СБУ

Першому заступнику мера і трьом його спільникам повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу. Їм загрожує від семи до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна та з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на термін до трьох років.

Наразі вирішується питання щодо обрання їм запобіжного заходу.

Нагадаємо, що детективи Національного антикорупційного бюро викрили злочинну організацію на чолі з колишнім головою Фонду держмайна: оприлюднено шокуючі схеми.

До слова, СБУ спільно з Бюро економічної безпеки ліквідувала масштабну схему привласнення промислових обсягів блакитного палива із газотранспортної системи НАК «Нафтогаз України». 

Теги: чиновник СБУ кримінал ЗСУ

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