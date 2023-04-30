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Пригожин погрожує вивести свої війська з Бахмута і боїться українського контрнаступу Сил оборони – ISW

Андрій Тернопільський
glavcom.ua
Пригожин погрожує вивести свої війська з Бахмута і боїться українського контрнаступу Сил оборони – ISW
фото з відкритих джерел

На переконання Пригожина, український контрнаступ може розпочатися до 15 травня

Ватажок приватної військової компанії «Вагнер» Євген Пригожин боїться контратак Сил оборони у Бахмуті. Ба більше, він пригрозив вивести своїх найманців з міста, якщо командування РФ не надасть йому більше боєприпасів.

Про це заявили фахівці Інституту вивчення війни (ISW) у новому звіті. За словами аналітиків, Пригожин продовжує спроби переконати Кремль перейти до оборони на сході України.

На його переконання, український контрнаступ може розпочатися до 15 травня. Водночас командування РФ взагалі не готується до відбиття атак.

«Пригожин пригрозив вивести війська «Вагнера» з Бахмута, якщо російське військове командування не надасть більше боєприпасів найманцям «Вагнера», – зазначають аналітики. 

Ці погрози, вважають аналітики, свідчать про те, що Пригожин побоюється, що російські позиції в тилу Бахмута є вразливими для контратак. В одному з інтерв'ю російському пропагандисту Пригожин заявив, що найманці «Вагнера» продовжать воювати в Бахмуті, але будуть змушені «організовано відступити або залишитися і загинути», якщо ситуація не покращиться.

Окремо Пригожин згадав заступника командувача російськими військами в Україні Сергія Суровікіна – нібито вони разом планували затримку просування українських сил у Бахмуті.

«Згадка Пригожина про Суровікіна, ймовірно, є спробою публічно об’єднатися із Суровікіним, оскільки нинішній начальник Генштабу РФ Валерій Герасимов втрачає прихильність Путіна», – зазначається у звіті.

Пригожин у паніці через Бахмут

На початку березня з'явилися дані про те, що сили ПВК «Вагнер» Євгена Пригожина, на які Москва поставила «ставку» для захоплення українського Бахмута, сильно виснажені. 

Проблеми найманців також визнав сам Пригожин. Нещодавно, коментуючи проблеми бойовиків з постачанням, він заявив, що ПВК взагалі незабаром зникне. 

Разом з тим ЗСУ залишаються в місті і налаштовані рішуче. Начальник прес-служби 10-ї гірничо-штурмової бригади «Едельвейс» Микита Шандиба раніше заявив, що росіянам готують «сюрприз».

Ключові висновки ISW за 29 квітня:

  • Пригожин пригрозив вивести сили «Вагнера» з Бахмута, якщо російське військове командування не надасть більше боєприпасів «вагнерівцям».
  • Пригожин також продовжив свої зусилля, щоб переконати Кремль перейти до оборони на сході України.Він же запропонував посаду першого заступника командира "Вагнера", можливо, з сарказмом, колишньому заступнику міністра оборони Росії з логістики генерал-полковнику Михайлу Мізінцеву, який, як повідомляється, був звільнений з посади 27 квітня.
  • За повідомленнями, 29 квітня українські війська атакували нафтобазу в Севастополі БПЛА «Мугін-5».
  • Російські війська провели обмежені наземні атаки на лінії Сватове-Кремінна.Також вони досягли обмежених успіхів у Бахмуті та продовжили наземні атаки вздовж лінії Авдіївка-Донецьк.
  • Міністерство оборони Росії заявило, що російські війська завдали ракетного удару з моря по командному пункту Херсонського угруповання українських військ. Українські офіційні особи поки не підтвердили цю заяву.
  • Міноборони Росії продовжує вживати заходів для прискорення процесу призову на строкову військову службу та ускладнення ухилення від отримання повісток.
  • Російська окупаційна влада та прикордонники посилили заходи безпеки та фільтрації, ймовірно, в очікуванні активізації українських партизан на підтримку потенційного українського контрнаступу.
Теги: ПВК Вагнера ЗСУ контрнаступ Бахмут погрози

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