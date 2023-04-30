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У Брянській області обстріл: спалахнула пожежа та обвалився будинок

Андрій Тернопільський
glavcom.ua
У Брянській області обстріл: спалахнула пожежа та обвалився будинок
В селищі Суземка сталися пожежа і часткове руйнування житлового будинку нібито внаслідок обстрілу ЗСУ
фото з відкритих джерел

Губернатор області звинувавтив в обстрілі ЗСУ

Губернатор Брянської області Росії Олександр Богомаз заявив, що в селищі Суземка сталися пожежа і часткове руйнування житлового будинку нібито внаслідок обстрілу ЗСУ.

Про це чиновник написав у своєму Telegram.

«ЗСУ обстріляли селище Суземка. Є один постраждалий. Унаслідок влучання снаряда сталася пожежа і часткове руйнування одного житлового будинку. На місці працюють усі оперативні служби», – написав губернатор.

Між тим, У суботу, 29 квітня, близько 5 години ранку виникла пожежа на нафтобазі у Севастоолі. Так званий губернатор Севастополя Михайло Развожаєв заявив, що нафтобазу атакував безпілотник ЗСУ.

Пожежі на нафтобазі в окупованому Севастополі, що виникла після ймовірного удару безпілотника, присвоєно четвертий рівень – найскладніший із усіх можливих. Про це повідомив глава окупаційної адміністрації Севастополя Михайло Развожаєв.

Теги: росія ЗСУ обстріл

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