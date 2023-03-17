СБУ викрила 16 облгазів на розкраданні державного палива (фото)

«На папері» посадовці платили за газ приватним підконтрольним компаніям, але насправді не отримували від них газу

Служба безпеки України спільно з Бюро економічної безпеки ліквідувала масштабну схему привласнення промислових обсягів блакитного палива із газотранспортної системи НАК «Нафтогаз України». Про це повідомляє пресцентр СБУ.

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«До організації оборудки причетний топменеджмент 16 регіональних газових підприємствах у Київській, Харківській, Дніпропетровській, Львівській, Вінницькій, Житомирській, Волинській, Закарпатській, Сумській, Рівненській, Хмельницькій, Чернігівській та Івано-Франківській областях, які пов’язані з одним із українських олігархів», – йдеться в повідомленні.

За даними ЗМІ, мове йде про олігарха Дмитра Фірташа.

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Схема полягала у тому, що «на папері» посадовці платили за газ приватним підконтрольним компаніям, але насправді не отримували від них газу. Фактично вони здійснювали несанкціонований відбір блакитного палива, яке знаходилося у газотранспортній системі і належало державі. Такі злочинні дії завдали Україні збитків на майже 3,5 млрд грн лише у 2021 році.

Інша частина схеми полягала у тому, що облгази отримували сплату за тарифами від споживачів, але одержані гроші використовували не для придбання газу. Ці кошти «перераховувалися» підконтрольним комерційним структурам для виведення у тінь.

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При цьому облгази продовжували використовувати запаси державної газотранспортної системи і тим самим збільшували свою заборгованість перед «Нафтогазом».

У подальшому організатори схеми намагались «списати» штучну заборгованість за рахунок бюджетних коштів.

Втім співробітники СБУ викрили оборудку та заблокували її реалізацію.

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Наразі правоохоронці проводять обшуки в офісних приміщеннях облгазів.

У двох регіонах керівництво газорозподільчими компаніями повернуто державним представникам.

Для встановлення всіх обставин злочину і притягнення винних до відповідальності триває досудове розслідування. Воно ведеться за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем);

ч. 3 ст. 212 (ухилення від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів).

Раніше Регіональна газова компанія заявила про рейдерське захоплення АТ «Криворіжгаз».