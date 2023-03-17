Головна Країна Кримінал
search button user button menu button

СБУ викрила 16 облгазів на розкраданні державного палива (фото)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
СБУ викрила 16 облгазів на розкраданні державного палива (фото)
СБУ

«На папері» посадовці платили за газ приватним підконтрольним компаніям, але насправді не отримували від них газу

Служба безпеки України спільно з Бюро економічної безпеки ліквідувала масштабну схему привласнення промислових обсягів блакитного палива із газотранспортної системи НАК «Нафтогаз України». Про це повідомляє пресцентр СБУ.

«До організації оборудки причетний топменеджмент 16 регіональних газових підприємствах у Київській, Харківській, Дніпропетровській, Львівській, Вінницькій, Житомирській, Волинській, Закарпатській, Сумській, Рівненській, Хмельницькій, Чернігівській та Івано-Франківській областях, які пов’язані з одним із українських олігархів», – йдеться в повідомленні.

За даними ЗМІ, мове йде про олігарха Дмитра Фірташа.

Схема полягала у тому, що «на папері» посадовці платили за газ приватним підконтрольним компаніям, але насправді не отримували від них газу. Фактично вони здійснювали несанкціонований відбір блакитного палива, яке знаходилося у газотранспортній системі і належало державі. Такі злочинні дії завдали Україні збитків на майже 3,5 млрд грн лише у 2021 році.

Інша частина схеми полягала у тому, що облгази отримували сплату за тарифами від споживачів, але одержані гроші використовували не для придбання газу. Ці кошти «перераховувалися» підконтрольним комерційним структурам для виведення у тінь.

7 фото
На весь екран

При цьому облгази продовжували використовувати запаси державної газотранспортної системи і тим самим збільшували свою заборгованість перед «Нафтогазом».

У подальшому організатори схеми намагались «списати» штучну заборгованість за рахунок бюджетних коштів.
Втім співробітники СБУ викрили оборудку та заблокували її реалізацію.

Наразі правоохоронці проводять обшуки в офісних приміщеннях облгазів.

У двох регіонах керівництво газорозподільчими компаніями повернуто державним представникам.

Для встановлення всіх обставин злочину і притягнення винних до відповідальності триває досудове розслідування. Воно ведеться за двома статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем);
  • ч. 3 ст. 212 (ухилення від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів).

Раніше Регіональна газова компанія заявила про рейдерське захоплення АТ «Криворіжгаз».

Теги: газ СБУ

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Це вже третє рейдерське захоплення підприємства критичної інфраструктури з початку року в Україні
РГК заявляє про рейдерське захоплення АТ «Харківміськгаз»
Сьогодні, 13:27
РГК наголошує, що діючі акціонери АТ «Криворіжгаз» не змінились
РГК заявляє про рейдерське захоплення АТ «Криворіжгаз»
Сьогодні, 18:43
Чеська компанія призупинила контракт із «Газпромом»
Чеська компанія призупинила контракт із «Газпромом»
15 березня, 21:32

Кримінал

СБУ викрила 16 облгазів на розкраданні державного палива (фото)
СБУ викрила 16 облгазів на розкраданні державного палива (фото)
Український «Старлінк» виграв суд проти SpaceX Ілона Маска
Український «Старлінк» виграв суд проти SpaceX Ілона Маска
У Чернівцях чоловік погрожував підірвати гранату у приміщенні суду – ЗМІ
У Чернівцях чоловік погрожував підірвати гранату у приміщенні суду – ЗМІ
Чекає перемоги Росії. Суд дозволив спецрозслідування щодо скандальної Монтян
Чекає перемоги Росії. Суд дозволив спецрозслідування щодо скандальної Монтян
Суд обрав запобіжний захід ексміністру інфраструктури
Суд обрав запобіжний захід ексміністру інфраструктури
Вбивство журналіста Сергієнка: обвинувачений втік з-під домашнього арешту за кордон
Вбивство журналіста Сергієнка: обвинувачений втік з-під домашнього арешту за кордон

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
147K
Луценко пояснив, чому Україні потрібна негайна загальна мобілізація
26K
Виселення з Лаври. Підсанкційний олігарх погрожує Україні
24K
Клімкін спрогнозував, з чим Сі Цзіньпін поїде до Москви
17K
Кремль відреагував на ордер на арешт Путіна
15K
Шкарлет йде у відставку – ЗМІ
14K
Аваков зустрівся із Ляшком: говорили про сусликів

Новини

Окупанти намагаються прорвати оборону на двох напрямках – Генштаб
Сьогодні, 06:18
Військовий експерт розповів, чим Китай може допомогти Росії
Вчора, 23:14
«Вогневий кулак». Генштаб розкрив тактику ЗСУ, завдяки якій знищують 80% ворожих сил
Вчора, 16:30
Попасна зникла зі списків: росіяни визнали повне знищення міста
Вчора, 14:19
Які російські ракети Україна не може знешкодити: роз'яснення ЗСУ
Вчора, 13:52
Ворожий літак, 13 безпілотників та радіолокаційні станції: у ЗСУ була урожайна доба
Вчора, 06:27

Прес-релізи

В Україні назвали телеграм-канал, що за рік війни жодного разу не поширював проросійську пропаганду
В Україні назвали телеграм-канал, що за рік війни жодного разу не поширював проросійську пропаганду
7 березня, 16:29
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту