СБУ ліквідувала в Києві російську агентуру

Діяльність ворожих агентів координувала директорка однієї з київських шкіл

Служба безпеки України в Києві виявила та нейтралізувала російську агентуру, яка розвідувала оборонні позиції Збройних сил України та Тероборони, а також передавала агресору інформацію щодо суспільно-політичної обстановки (в т.ч. проукраїнських діячів культури, медіа тощо) у столиці та в області. Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Для обміну розвідданими та їх передачі кураторам з Москви агенти використовували месенджери.

Діяльність ворожих агентів координувала директорка однієї з київських шкіл. В разі захоплення столиці загарбники обіцяли їй посаду «міністра освіти» у лавах окупаційної адміністрації.

Співробітники СБУ викрили агентурну групу і затримали її координатора.

Наразі матеріали провадження скеровано до суду. Зрадниці загрожує покарання до 15 років позбавлення волі або довічне ув’язнення.

Раніше повідомлялося, що вінничанка, що фільмувала військову техніку, піде під суд.

Нагадаємо, на Запоріжжі суд виніс вирок українцю, який разом з окупантами намагався захопити владу.

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