СБУ про обстріли Слов’янська і Краматорська: серед цілей – лише цивільні об’єкти

Правоохоронці відкрили кримінальні провадження за фактами обстрілів Слов’янська та Краматорська

Масштабний обстріл Слов’янська та Краматорська з реактивних систем залпового вогню вкотре свідчить, що Росія цілеспрямовано обирає своїми цілями цивільні, а не військові об’єкти. Про це заявив голова Служби безпеки України (СБУ) Іван Баканов.

Очільник відомстві зазначив, що СБУ та Національна поліція відкрили кримінальні провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни (ст. 438 Кримінального кодексу України).

За словами Баканова, наразі підтверджено загибель 6 осіб. Також 15 людей травмовано. Огляд місць обстрілів триває.

«Серед загиблих є сім’я з 12-річною дитиною. У переліку мішеней – житлові будинки, садове товариство, фільтрувальна станція, гаражний кооператив… Тобто знову лише цивільні об’єкти, по яких окупанти випустили касетні боєприпаси. Такі дії – чергова терористична атака, котра стала вже звичним інструментом для ворога, і за яку він обов’язково понесе відповідальність», – додав очільник СБУ.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що окупаційні війська Росії 3 липня здійснили масований обстріл з реактивних систем залпового вогню по Слов’янську на Донеччині. Мер міста Вадим Лях повідомив, що внаслідок атаки є багато загиблих та поранених. Згодом стало відомо, що внаслідок обстрілу російськими військами Слов'янська загинуло щонайменше шестеро осіб, ще 15 отримали поранення.

Зазначимо, що перед цим стало відомо про обстріл окупантами з РСЗВ «Смерч» Краматорська.