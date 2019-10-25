СБУ припинила масштабне розкрадання лісопродукції на Буковині



Розсилка ВІДПРАВИТИ

На одному з митних постів правоохоронці заблокували незаконне вивезення партії лісопродукції за кордон Фото: СБУ

Місцевий підприємець нелегально закуповував у держлісгоспів Буковини та Закарпаття великі партії необлікованих цінних порід деревини

Служба безпеки блокувала в Чернівецькій області механізм незаконного переправлення до країн ЄС розкраденої державної лісопродукції на 2,5 млн грн.

Про це 25 жовтня повідомляє пресцентр СБУ.

«Місцевий підприємець нелегально закуповував у держлісгоспів Буковини та Закарпаття великі партії необлікованих цінних порід деревини. Для легалізації походження лісоматеріалів він використовував фіктивні товарно-транспортні накладні, які оформлював на підконтрольні комерційні структури», - заявили в СБУ.

Зазначається, що на одному з митних постів правоохоронці заблокували незаконне вивезення мільйонної партії лісопродукції за кордон. Також під час обшуків у фігурантів справи виявлено близько 200 кубів кругляка дуба на суму майже 1,2 мільйона гривень.

У межах кримінального провадження за ч. 3 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України тривають слідчі дії для притягнення до відповідальності осіб, причетних до оборудки.

Нагадаємо, раніше у Харківській області у межах розпочатого кримінального провадження щодо незаконних вирубок лісів правоохоронці провели низку обшуків в адміністративній будівлі Чугуєво-Бабчанського державного лісового господарства, а також за місцями мешкання службових осіб лісництва.