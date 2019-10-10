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    На Харківщині незаконно вирубували ліс: СБУ провела обшуки

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    <p>У ході проведених обшуків правоохоронці отримали речові та документальні докази незаконної діяльності зловмисників</p> - На Харківщині незаконно вирубували ліс: СБУ провела обшуки

    У ході проведених обшуків правоохоронці отримали речові та документальні докази незаконної діяльності зловмисників

    Розміри збитків, завданих державі внаслідок незаконної рубки дерев цінних порід, оцінюються у понад вісім мільйонів гривень

    У Харківській області у межах розпочатого кримінального провадження щодо незаконних вирубок лісів правоохоронці провели низку обшуків в адміністративній будівлі Чугуєво-Бабчанського державного лісового господарства, а також за місцями мешкання службових осіб лісництва.

    Про це 10 жовтня повідомляє пресцентр СБУ.

    «За матеріалами слідства, посадовці державного лісового господарства підозрюються у створенні корупційного механізму незаконної рубки дерев цінних порід та привласненні коштів, отриманих внаслідок цих протиправних дій. Розміри збитків, завданих державі внаслідок протиправної діяльності, оцінюються у 8 мільйонів 221 тисячу гривень», - говориться у повідомленні.

    У ході проведених обшуків, як повідомляється, правоохоронці отримали речові та документальні докази незаконної діяльності зловмисників.

    Трьом службовим особам державного лісництва повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 (розтрата майна, вчинена в особливо великих розмірах) Кримінального кодексу України.

    Як відомо, керівника Житомирського обласного управління лісового та мисливського господарства Андрія Курінського, якого раніше президент Володимир Зеленський змусив написати заяву за власним бажанням, звільнили з посади.

    Харків Держлісагентство вирубування лісу обшук СБУ кримінал корупція в Україні Харківщина ліс
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