На Харківщині незаконно вирубували ліс: СБУ провела обшуки



Розсилка ВІДПРАВИТИ

У ході проведених обшуків правоохоронці отримали речові та документальні докази незаконної діяльності зловмисників

Розміри збитків, завданих державі внаслідок незаконної рубки дерев цінних порід, оцінюються у понад вісім мільйонів гривень

У Харківській області у межах розпочатого кримінального провадження щодо незаконних вирубок лісів правоохоронці провели низку обшуків в адміністративній будівлі Чугуєво-Бабчанського державного лісового господарства, а також за місцями мешкання службових осіб лісництва.

Про це 10 жовтня повідомляє пресцентр СБУ.

«За матеріалами слідства, посадовці державного лісового господарства підозрюються у створенні корупційного механізму незаконної рубки дерев цінних порід та привласненні коштів, отриманих внаслідок цих протиправних дій. Розміри збитків, завданих державі внаслідок протиправної діяльності, оцінюються у 8 мільйонів 221 тисячу гривень», - говориться у повідомленні.

У ході проведених обшуків, як повідомляється, правоохоронці отримали речові та документальні докази незаконної діяльності зловмисників.

Трьом службовим особам державного лісництва повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 (розтрата майна, вчинена в особливо великих розмірах) Кримінального кодексу України.

Як відомо, керівника Житомирського обласного управління лісового та мисливського господарства Андрія Курінського, якого раніше президент Володимир Зеленський змусив написати заяву за власним бажанням, звільнили з посади.