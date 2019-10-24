Соціологи зафіксували аномальний ріст довіри українців до СБУ



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Позитивні результати щодо високої довіри до роботи Служби безпеки спостерігаються вперше за останні шість років

Вперше з 2013 року серед українців зафіксовано більше тих, хто довіряє Службі безпеки України, ніж тих, хто не довіряє.

Про це свідчать результати опитування Соціологічної групи «Рейтинг», яке було проведене 19-22 жовтня.

Згідно із опитуванням, СБУ цілком довіряють, або швидше довіряють 38% респондентів, а швидше не довіряють і зовсім не довіряють - 35%.

В опитуванні взяли участь 2500 респондентів віком від 18 років і старше. Опитування проходило у формі особистого формалізованого інтерв’ю (face-to-face).

Помилка репрезентативності дослідження: не більше 2,0%.

Раніше повідомлялося, що голова Служби безпеки Іван Баканов подав президенту Володимиру Зеленському проєкт нової редакції Закону «Про Службу безпеки України».

Нагадаємо, у вересні речниця СБУ Олена Гітлянська повідомила, що в Службі безпеки проводять системну реформу, яка має наблизити відомство до стандартів кращих спецслужб світу, «не чекаючи на прийняття нової редакції Закону України «Про Службу безпеки України».

До слова, президент Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами на пресмарафоні повідомив, за яких умов звільнить главу Служби безпеки Івана Баканова.